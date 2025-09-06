Rentrée littéraire 2025 : nos 3 thrillers coups de cœur

Besoin d’une bonne dose d'adrénaline et de sensations fortes en cette rentrée ? Voici 3 polars et thrillers fraîchement parus qui ne vous laisseront pas fermer l’œil.

«Quand ils viendront», de René Manzor

© Calmann-Levy Noir

La vie de Peter, 11 ans, a basculé cette nuit-là. Lorsque son père est réapparu, en pleine tempête, et blessé. Aussitôt, il a entrainé sa femme et son fils dans une fuite précipitée vers la Pennsylvanie, à bord d’un minivan. Au fond de lui, Peter a toujours su que ce jour viendrait. Et il était préparé. Tirs sur cibles, combats à mains nues, parties d’échecs, mémorisations de codes… Il s’est entraîné pendant des mois. Mais à la suite d’un accident, lui et sa mère se retrouvent isolés dans une ferme au sein d’une communauté Amish. Malgré tout, l’enfant le sait : «ils » viendront, comme l’a prévenu son père. Mais qui ? Un thriller féroce et haletant mené tambour battant par René Manzor, frères des musiciens Francis et Jean-Félix Lalanne, à qui l’on doit aussi «Celui dont le nom n'est plus», Prix Polar du meilleur roman francophone. Également réalisateur, le romancier nous offre une intrigue et des scènes digne d’un film d’action hollywoodien.

«Quand ils viendront», René Manzor, éd. Calmann-Levy, 400 pages, 21,90 €.

«Le secret des secrets», de Dan Brown

© JC Lattès

L'Américain Dan Brown, maître incontesté du thriller ésotérique et auteur du fameux «Da Vinci Code», revient avec «Le secret des secrets». Très attendu, l’ouvrage met à nouveau en scène son héros culte Robert Langdon, l'éminent professeur de symbologie. Alors qu’il se rend à Prague pour assister à une conférence de son amie Katherine Solomon, sur le point de publier un ouvrage sur la conscience humaine, un meurtre brutal se produit, Katherine disparaît et son manuscrit est piraté. C’est le début d’une course palpitante à travers la ville et ses secrets, au fil de laquelle Robert Langdon se retrouve notamment traqué par une créature mythologique et une organisation aux obscurs desseins. Ce livre «est de loin mon roman le plus complexe et le plus ambitieux, le plus divertissant aussi. L'écrire a été une aventure inoubliable pleine de découvertes», a confié Dan Brown qui, au total, a vendu plus de 250 millions d'exemplaires, traduits dans 56 langues.

«Le secret des secrets», Dan Brown, éd. JC Lattès, 704 pages, 25,90 €.

«Transylvania», de Nicolas Beuglet

©XO

Pour bien commencer la rentrée, on peut aussi déposer sur sa table de chevet «Transylvania», de Nicolas Beuglet. Après «L'Ultime Avertissement», l’auteur parvient à nouveau à nous glacer le sang. Cette fois, direction le Château de Bran, en Transylvanie. Peu de voyageurs osent franchir les portes de cet hôtel isolé, attribué jadis au comte Dracula. Il semble hanté et figé hors du temps. C’est au sein de ce décor gothique et enneigé, qui devient presque un personnage à part entière, que l’inspectrice Mina Dragan est envoyée pour élucider une affaire de meurtre. Dans l’une des chambres repose le corps sans vie d’un homme, le seul client de l’établissement. Et que signifie ce tatouage inscrit par l’assassin sur sa main ? On est rapidement happé par l’atmosphère et par ce jeu de piste angoissant, au cœur des ténèbres. Cette histoire brouille les frontières entre rêve, cauchemar et vérité et se lit comme une descente vertigineuse dans les abîmes du subconscient. «Transylvania» séduira les amateurs du genre, mais gare aux nuits blanches.

«Transylvania», Nicolas Beuglet, 352 pages, 21,90 €.