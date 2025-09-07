Avatar : Sam Worthington laisse entendre que le tournage du 4e et 5e volets dépend du succès d’Avatar 3

Sam Worthington qui campe Jake Sully dans la franchise Avatar a fait le point sur le tournage du 4e volet, notant toutefois que les suites de la franchise à succès dépendraient de l’adhésion du public au troisième opus, en salles à la fin de l’année.

Sam Worthington a évoqué l'avenir de la franchise Avatar. A l’occasion d’une interview accordée à Variety, Sam Worthington a évoqué les quatrième et cinquième volets de la saga Avatar. Alors que le troisième opus, «Avatar : de feu et de cendres», est attendu dans les salles françaises en décembre, il a fait le point sur l’avancée de la franchise, revenant notamment sur les différents tournages.

«Le trois va sortir. Les films Avatar 2 et 3 ont été tournés ensemble. James a écrit le 4 et 5», a-t-il expliqué avant de laisser entendre que les 4e et 5e opus verraient le jour à condition que le prochain long métrage ait «la chance de se connecter à nouveau» au public. «Nous ne sommes pas assez arrogants pour supposer que les spectateurs continueront à nous suivre, mais on espère que l’on rencontrera le public, que l’on trouvera le chemin, et peut-être alors pourrons-nous réaliser les autres films.».

Sam Worthington says they will film "Avatar 4" and "Avatar 5" if "we are lucky enough to connect again... we are not arrogant enough to assume they will keep connecting. Maybe then we get to make the others." pic.twitter.com/7rlWH9A9bg — Variety (@Variety) September 6, 2025

Une intervention pour le moins surprenante alors que les 4e et 5e volets sont d’ores et déjà attendus pour une sortie en salles en 2029 et 2031.

Il a toutefois confirmé que plusieurs séquences du 4e opus avaient déjà été tournées. «On a tourné un peu du 4, les scènes où les enfants devaient avoir le même âge. Nous les avons tournées en 2018 ou 2019», a-t-il expliqué et ce en raison d’«un saut dans le temps», a t-il rappelé, avant de conclure : «Je crois que ce n’est un secret pour personne qu’il y aura un saut dans le temps dans ces films, si on en a l’opportunité».

«Avatar 3» doit sortir en salles le 17 décembre prochain. James Cameron s'est voulu de son côté plus rassurant, puisqu'il a confié fin juillet au magazine Empire, qu'il était prêt à réaliser les deux volets suivants.