Mostra de Venise 2025 : Jim Jarmusch, Kaouther Ben Hania, Benny Safdie, Valérie Donzelli ... Voici le palmarès de la 82e édition

La Mostra de Venise a dévoilé samedi le palmarès de sa 82e édition. Le Lion d’or, la plus prestigieuse récompense du festival, a été décernée à Jim Jarmusch pour son film «Father Mother Sister Brother».

Clap de fin pour la 82e édition de la Mostra de Venise. À l’issue de dix jours de compétition, le jury présidé par le réalisateur Alexander Payne a décerné le Lion d’or à l'Américain, Jim Jarmusch, 72 ans, pour son film «Father Mother Sister Brother». Un film sur la famille interprété notamment par Adam Driver, Cate Blanchett, Charlotte Rampling et Tom Waits. Il succède à Pedro Almodovar, récompensé l'année dernière pour «La Chambre d'à côté».

Le grand favori de cette édition, «The Voice of Hind Rajab», de la réalisatrice Kaouther Ben Hania, qui revient sur la mort tragique d’une fillette à Gaza, a de son côté décroché le Lion d’argent. Pour son long métrage «Smashing Machine», consacré à la légende du MMA Mark Kerr, campée à l’écran par Dwayne Johnson, Benny Safdie, a remporté le prix du meilleur réalisateur. La Française, Valérie Donzelli, s’est par ailleurs vu remettre le prix du meilleur scénario. Voici le palmarès complet.

Lion d'or du meilleur film

«Father Mother Sister Brother» de Jim Jarmusch

Lion d'argent-Grand prix du jury

«The Voice of Hind Rajab» de Kaouther Ben Hania

Lion d'argent de la meilleure réalisation

Benny Safdie pour «The Smashing Machine»

Coupe Volpi de la meilleure actrice

Xin Zhilei dans «The sun rises on us all» de Cai Shangjun

Coupe Volpi du meilleur acteur

Toni Servillo dans «La Grazia» de Paolo Sorrentino

Prix du meilleur scénario

«A pied d'œuvre» de Valérie Donzelli

Prix spécial du jury

«Sotto le nuvole» de Gianfranco Rosi

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir

Luna Wedler dans «Silent friend» d'Ildikó Enyedi