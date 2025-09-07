Mostra de Venise 2025 : Jim Jarmusch, Kaouther Ben Hania, Benny Safdie, Valérie Donzelli ... Voici le palmarès de la 82e édition

La Mostra de Venise a dévoilé samedi le palmarès de sa 82e édition. Le Lion d’or, la plus prestigieuse récompense du festival, a été décernée à Jim Jarmusch pour son film «Father Mother Sister Brother».
Clap de fin pour la 82e édition de la Mostra de Venise. À l’issue de dix jours de compétition, le jury présidé par le réalisateur Alexander Payne a décerné le Lion d’or à l'Américain, Jim Jarmusch, 72 ans, pour son film «Father Mother Sister Brother». Un film sur la famille interprété notamment par Adam Driver, Cate Blanchett, Charlotte Rampling et Tom Waits. Il succède à Pedro Almodovar, récompensé l'année dernière pour «La Chambre d'à côté».
Le grand favori de cette édition, «The Voice of Hind Rajab», de la réalisatrice Kaouther Ben Hania, qui revient sur la mort tragique d’une fillette à Gaza, a de son côté décroché le Lion d’argent. Pour son long métrage «Smashing Machine», consacré à la légende du MMA Mark Kerr, campée à l’écran par Dwayne Johnson, Benny Safdie, a remporté le prix du meilleur réalisateur. La Française, Valérie Donzelli, s’est par ailleurs vu remettre le prix du meilleur scénario. Voici le palmarès complet.
Lion d'or du meilleur film
«Father Mother Sister Brother» de Jim Jarmusch
#BiennaleCinema2025#Venezia82pic.twitter.com/lX7BXzHVrL
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025
Lion d'argent-Grand prix du jury
«The Voice of Hind Rajab» de Kaouther Ben Hania
#BiennaleCinema2025#Venezia82pic.twitter.com/wJZvcyhlbh
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025
Lion d'argent de la meilleure réalisation
Benny Safdie pour «The Smashing Machine»
#BiennaleCinema2025#Venezia82pic.twitter.com/Pk5Bvy1l4K
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025
Coupe Volpi de la meilleure actrice
Xin Zhilei dans «The sun rises on us all» de Cai Shangjun
#BiennaleCinema2025#Venezia82pic.twitter.com/T2VjQJlKZQ
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025
Coupe Volpi du meilleur acteur
Toni Servillo dans «La Grazia» de Paolo Sorrentino
#BiennaleCinema2025#Venezia82pic.twitter.com/iWq8eQq8FE
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025
Prix du meilleur scénario
«A pied d'œuvre» de Valérie Donzelli
#BiennaleCinema2025#Venezia82⁰Premio per la migliore sceneggiatura / Award for Best Screenplay:⁰@valeriedonzelli, #GillesMarchand per/for À PIED D’ŒUVRE (AT WORK) pic.twitter.com/pMUinAE8lc
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025
Prix spécial du jury
«Sotto le nuvole» de Gianfranco Rosi
#BiennaleCinema2025#Venezia82⁰Premio Speciale della Giuria / Special Jury Prize:⁰SOTTO LE NUVOLE (BELOW THE CLOUDS) di/by #GianfrancoRosipic.twitter.com/L0SoTd1z0t
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025
Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir
Luna Wedler dans «Silent friend» d'Ildikó Enyedi
#BiennaleCinema2025#Venezia82⁰Premio Marcello Mastroianni a una giovane attrice emergente / Marcello Mastroianni Award for Best Young Actress:⁰#LunaWedler in SILENT FRIEND di/by #IldikóEnyedipic.twitter.com/4LcYHJavTP
— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025