Prince Harry et Charles III : l’heure des retrouvailles ?

Le roi Charles III et le prince Harry pourraient être amenés à se rencontrer cette semaine alors que le fils cadet du monarque est attendu à Londres à partir de ce lundi et pour plusieurs jours.

Ils ne se sont pas vus depuis plus d’un an demi. Alors que le prince Harry, 41 ans, sera à Londres ce lundi 8 septembre pour un gala de charité, les spéculations d’une rencontre avec son père Charles III, 76 ans, vont bon train. Le roi et son fils pourraient être amenés à se rencontrer à l’occasion de ce voyage.

Leur dernière entrevue remonte à février 2024, après l’annonce par Buckingham du cancer du monarque. Le prince Harry, qui vit depuis 2020 aux Etats-Unis, s’était rendu à Londres dans la foulée où il s’était entretenu avec son père à Clarence House. Leur rencontre avait, à l’époque, duré quarante-cinq minutes et Harry avait séjourné à l’hôtel.

Mais après plus de vingt mois de silence radio, l’heure des retrouvailles pourraient avoir sonné selon plusieurs médias britanniques. Les deux hommes devraient se rencontrer pour «une conversation en tête à tête», a notamment rapporté the Mirror, cité par l’AFP. De son côté, le Daily Mail estime que le père et le fils pourraient se rencontrer, mercredi 10 septembre, alors que les deux hommes seront à Londres à cette date-là, précisant qu’aucune date officielle n’avait été fixée.

Selon the Sun, le séjour du prince Harry devrait durer quatre jours. Il ne sera pas accompagné de son épouse Meghan Markle, ni de leurs enfants. Outre sa présence au gala des WellChild Awards, qui vient en aide aux enfants malades et dont il est le parrain, le prince aurait plusieurs autres engagements au Royaume-Uni durant la semaine, a par ailleurs rapporté son porte-parole.

Une rencontre amorcée en juillet ?

Ces spéculations font suite à la rencontre, le 9 juillet dernier, sur une terrasse londonienne, entre le chargé de la communication du roi, Tobyn Andreae, et la nouvelle responsable de la communication du prince, Meredith Maines.

En mai, le prince Harry avait déjà, tendu la main à sa famille. «Ça ne sert à rien de continuer à se battre», avait-il déclaré à la BBC. «La vie est précieuse. Le pardon est tout à fait possible, car j'aimerais retrouver mon père et mon frère».

Pour rappel, depuis l’annonce du cancer de Charles III, Harry est venu à trois reprises à Londres, sans rencontrer ni son père, ni son frère, avec qui les relations sont plus que tendues depuis son départ pour les Etats-Unis en 2020.

Une crise familiale alimentée par l’interview choc accordée avec son épouse Meghan Markle à Oprah Winfrey en 2021, mais aussi la publication en 2023 de ses mémoires «Le Suppléant» - où il a été très critique à l’égard de William - ou encore son combat judiciaire au Royaume-Uni pour obtenir une protection policière. Une bataille juridique que le fils du roi a perdue, qui avait une fois encore éloignée le père et le fils, selon le Prince Harry. «Mon père ne me parle plus à cause de cette affaire de sécurité», avait-il confié en mai dernier.

L'heure pourrait désormais être à l'apaisement. D'autant que selon plusieurs spécialistes, il serait possible d'enterrer la hache de guerre. «Une réconciliation est possible», a ainsi estimé auprès de l'AFP, l'historien et commentateur royal Ed Owens. Un avis partagé par un autre historien, Anthony Seldon, pour qui «il est important pour l'image de la monarchie que le roi et son fils cadet soient vus en bons termes», a expliqué ce dernier à Reuters, avant d'ajouter : «Je pense également que c'est très important pour eux deux... Le roi est le roi, mais c'est aussi un être humain et un père aimant.».