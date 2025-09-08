Roman : «Regarde-moi, j'existe !», ou le tortueux cheminement de l'espoir

Avec son nouveau roman «Regarde-moi, j'existe !», l'auteure Marie Lincourt délaisse l'humour et l'aventure de ses précédents ouvrages pour un récit sur la résilience, celle d'une jeune femme promise à une belle carrière, et dont la vie bascule le jour où elle devient paraplégique.

La vie et ses multiples rebondissements. Pour son - déjà - quinzième récit, l'auteure et journaliste Marie Lincourt retrouve la veine dramatique et réaliste qui avait fait son succès dans les romans «Faustine» et «La petite fille dans le placard».

Avec «Regarde-moi, j'existe !», la romancière capte sans temps morts l'attention du lecteur, et l'embarque au cœur d'un drame dont la survenance est immédiate. La vie de la jeune Léa, 23 ans, passionnée de musique qui pourrait bien en faire sa carrière, va passer en quelques instants de l'insouciance à la tragédie. Sur la route pour passer une soirée entre amis, un terrible accident de voiture va lui briser le corps, tout comme l'avenir radieux qui lui était promis. De retour parmi les vivants, c'est tout son univers qui vacille, ses projets, ses espoirs, mais aussi ses relations, familiales, amicales ou amoureuse.

Condamnée à rester paraplégique selon les spécialistes, elle va devoir trouver les ressorts pour se reconstruire et retrouver goût à la vie. La Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.), dans laquelle elle se rendra, tout d'abord contrainte et forcée, agira comme un révélateur pour elle, les différents profils de ces inconnus au destin brisé par le handicap lourd agissant comme un miroir. Elle y retrouvera une utilité sociale - apaiser les douleurs des pensionnaires par sa musique - mais surtout l'attention de son directeur, Laurent. En écho à tous les membres de cet institut médicalisé, lui aussi semble habité par une tragédie cachée.

Éviter tout misérabilisme

De Patrick, l'infatiguable séducteur qui trouve à Léa des airs de Belle au bois dormant, à Tatiana et son enfermement intérieur, en passant par Philomène, mongolienne perclus de TOCS, la galerie de personnages, sous ses faux airs de freak show, laisse transparaître une humanité qui ne se dévoile qu'à force de patience et d'attention.

Une patience et une attention que l'on retrouve chez le personnel encadrant, à l'image de Michaël, membre dévoué de l'encadrement, qui sont les véritables héros de cet univers dont l'horizon laisse peu de place à l'espoir.

Au fil des pages, sans misérabilisme, on assiste à un tour d'horizon de la condition - administrative, matérielle, sentimentale et même sexuelle - des handicapés en France, qui, comme l'auteure le signale dès la couverture, ne sont pas moins de 12 millions à vivre, du mieux possible et souvent loin des regards et des attentions, dans l'Hexagone.

Non dénué d'humour - sans doute la meilleure arme pour dédramatiser des situations qui pourraient rapidement pousser au désespoir - le roman ne se contente pas de plonger le lecteur dans cet univers particulier, mais va prendre une tournure presque inattendue par le biais d'un double rebondissement (on pouvait s'attendre au premier, difficilement au deuxième !) qui fera presque basculer le récit dans le polar, et ajoute une tension qui va tenir en haleine jusqu'à la dernière page.

Avec «Regarde-moi, j'existe !», Marie Lincourt fait preuve d'une grande originalité, choisissant un cadre et des protagonistes qui peuplent rarement les pages des romans français. Si elle n'adoucit en rien les injustices que nous réserve parfois la vie, la difficulté à trouver un sens au destin, qu'il s'acharne (comme souvent dans ces pages) ou qu'il soit bienveillant, l'auteure nous amène à réfléchir aux ressorts de la résilience et du dépassement de soi. Et nous pose immanquablement cette question : à la place de Léa, qu'aurions-nous fait ?

Regarde-moi, j'existe !, de Marie Lincourt, ed. Livre Actualité, 234 p., 19 €.