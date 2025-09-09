«Connemara» : que vaut l'adaptation ciné du roman de Nicolas Mathieu par Alex Lutz, avec Mélanie Thierry et Bastien Bouillon ?

Mélanie Thierry et Bastien Bouillon portent avec force le nouveau film d’Alex Lutz, «Connemara», adapté du roman de Nicolas Mathieu et qui sort au cinéma ce mercredi. Une prouesse d’acteurs malgré une mise en scène discutable.

Après «Leurs enfants après eux» des frères Boukherma, l’écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, voit une autre de ses œuvres portée sur grand écran. L’acteur, humoriste et réalisateur Alex Lutz a effet choisi d’adapter le roman «Connemara» paru en 2022 aux éditions Actes Sud et d’en dévoiler sa propre version, qui sera disponible en salles ce mercredi 10 septembre. Un ouvrage qu’il confie apprécier pour «son incroyable acuité, sa manière de décrire comment le grand corps social infuse la vie de ses personnages, dans leurs attitudes, leurs gestes» et qui «trace une subtile cartographie sociologique, mais aussi sensorielle, des êtres, sans une once de pédagogie de comptoir».

Mélanie Thierry incarne Hélène qui, à quarante ans, apparaît comme une femme accomplie, mariée et mère de deux fillettes. Elle a quitté les Vosges pour rejoindre Paris où elle a construit une brillante carrière en tant que cadre. Mais un burn-out vient violemment bouleverser son quotidien et toutes ses certitudes. La voilà de retour à Epinal, dans sa région natale, en espérant y trouver une forme d’apaisement. Les racines comme renaissance, pense-t-elle. Un soir, sur le parking d’un restaurant et alors qu’elle semble plus fragile que jamais, elle croise Christophe Marchal, joué par Bastien Bouillon, dont elle était secrètement amoureuse au lycée. Cette ancienne gloire locale du hockey qui faisait fantasmer les filles, est devenu vendeur de croquettes pour animaux et est retourné vivre chez son père malade après s’être séparé de la mère de son fils. Entre ces deux êtres cabossés qui ont pris des trajectoires opposées, naît une romance passionnée.

Sur fond de transfuge des classes

Présenté dans le cadre de «Cannes Première» lors du Festival de Cannes en mai dernier, «Connemara» émeut par son histoire qui dépeint une femme en quête d’un nouveau souffle et aborde avec mélancolie le transfuge de classes. Chacun fait le deuil de ses rêves passés et de ses idéaux, et tente de s’extraire d’une existence chaotique où le désir et la honte cohabitent. Entre Mélanie Thierry et Bastien Bouillon, l'alchimie est indéniable. Les deux acteurs livrent une performance bouleversante empreinte de douceur et de sensibilité. Sans oublier, Clémentine Célarié et Jacques Gamblin, incroyables seconds rôles.

On regrette simplement que la mise en scène abuse de flous artistiques et autres techniques cinématographiques trop maniérées qui desservent le récit, même si l'on comprend le parti-pris du réalisateur. «Connemara» souffrira également de la comparaison avec le plus léger «Partir un jour» d’Amélie Bonnin, dont le titre fait lui aussi écho à un tube de la chanson française, compte Bastien Bouillon au casting, évoque des retrouvailles de jeunesse plus ou moins déprimantes et a fait l’ouverture du Festival de Cannes.