Horizon 2 : Kevin Costner cherche par tous les moyens à annuler la plainte déposée par une cascadeuse

Selon le site américain Deadline, Kevin Costner tenterait par tous les moyens de faire annuler la plainte déposée par la cascadeuse Devyn LaBella qui accuse la production du film «Horizon 2» de l’avoir contraint à tourner une scène de viol non-prévue par le scénario.

Un bourbier sans fin. Après l’échec monumental de «Horizon : une saga américaine, chapitre 1», qui devait être le premier volet d’une saga qu’il a toujours rêvé de réaliser, Kevin Costner et sa société de production sont visés depuis juin dernier par une plainte déposée par la comédienne Devyn LaBella, cascadeuse et doublure d’Ella Hunt sur le film, pour discrimination sexuelle, harcèlement et création d’un environnement de travail toxique.

Selon le site américain Deadline, le comédien de 70 ans chercherait par tous les moyens, avec l’aide de son avocat Marty Singer, à faire annuler cette plainte totalement infondée à ses yeux. Leur stratégie est de faire valider par le tribunal le fait que les accusations de Devyn LaBella n’ont aucun fondement, et que les événements ont été présentés de manière trompeuse dans sa plainte. Une audience à ce sujet doit se tenir le 18 septembre prochain.

Pour les avocats de la comédienne, cette démarche menace de créer un dangereux précédent, plaçant les salariés à la merci des grandes sociétés et des réalisateurs célèbres. «C'est un usage pervers d'une loi censée protéger la participation du public à l'exercice de la liberté d'expression», précisent-ils.

À travers sa plainte, Devyn LaBella souhaiterait créer un précédent visant à imposer la présence d'un coordinateur d'intimité dans toutes les prochaines productions de Kevin Costner. Elle souhaite également contraindre ce dernier, et tous les accusés nommés dans sa plainte, à se soumettre à une formation contre le harcèlement et contre les violences sexuelles auprès d'une organisation réputée en la matière.

Tentative d’extorsion ?

Une chose est sûre, la tentative de faire annuler la plainte n’a pas plu à la comédienne qui, selon le site américain TMZ, a depuis ajouté de nouveaux éléments au dossier, affirmant cette fois que, lors du tournage d’une scène de viol non-préparée qu’elle avait qualifié d’«abomination» et durant laquelle elle aurait subi les violences simulées et répétées de l’acteur Roger Ivens, son pantalon aurait été arraché, laissant apparaître ses sous-vêtements alors qu’elle était dans sa période de menstruation.

Le site TMZ précise que l’avocat Marty Singer a tenu à réagir en affirmant que ces nouveaux éléments étaient «ridicules» et «sans fondements». «Il y a 12 témoins indépendants qui confirment que les accusations que Devyn LaBella sont une fabrication. Kevin Costner a été très clair à propos de son refus de céder à cette tentative d’extorsion flagrante. Il est déterminé à se battre pour la vérité, et continuera de le faire», a-t-il précisé dans un communiqué.

Initialement annoncé au cinéma pour septembre 2024, le film «Horizon II» ne cesse de voir sa date sortie repoussée après une projection en avant-première au Festival de Santa Barbara en février dernier. La Warner n’a, pour le moment, fixé aucune sortie officielle en salles, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. L’échec commercial du premier volet avait menacé de tuer le projet de Kevin Costner, qui a investi une partie de sa fortune personnelle pour produire ce qui devait être initialement une saga en quatre volets.