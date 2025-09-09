Les dents de la mer, Un jour sans fin... Stephen King dévoile la liste de ses 10 films préférés

Alors que l’adaptation de son roman «Marche ou crève» est attendu dans les salles françaises le 1er octobre prochain, Stephen King vient de dévoiler la liste de ses dix films préférés. Avec quelques surprises notables.

Un moment de partage. Stephen King est un des auteurs les plus adaptés à Hollywood, avec des films comme «Marche ou crève» ou encore le reboot de «Running Man» avec Glen Powell, mais aussi la série «Ça : Bienvenue à Derry» qui seront prochainement accessibles aux spectateurs. Manifestement d’humeur à entamer un dialogue avec ses près de 7 millions d’abonnés sur le réseau social X, Stephen King a partagé cette nuit la liste de ses dix films préférés. Une liste dont il a exclu des adaptations de ses romans comme «Misery», «Les Évadés», «La ligne verte» et «Compte sur moi».

My 10 favorite movies (excluding MISERY, SHAWSHANK, GREEN MILE, STAND BY ME). In no particular order:

SORCERER

GODFATHER 2

THE GETAWAY

GROUNDHOG DAY

CASABLANCA

TREASURE OF THE SIERRA MADRE

JAWS

MEAN STREETS

CLOSE ENCOUNTERS OF THE 3rd KIND

DOUBLE INDEMNITY — Stephen King (@StephenKing) September 8, 2025

Ainsi, le romancier a sélectionné les films de réalisateurs prestigieux comme William Friedkin, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Billy Wilder et Steven Spielberg (cité deux fois) avec notamment la présence de grands classiques du cinéma datant des années 1970, à l’époque où Stephen King était dans sa vingtaine.

Sa liste comprend, dans l’ordre, «Le convoi de la peur» (1977), «Le Parrain 2» (1974) «Guet-apens» (1972), «Un jour sans fin» (1993), «Casablanca» (1947), «Le trésor de la Sierra Madre» (1948), «Les Dents de la mer» (1975), «Mean Streets» (1973), «Rencontre du troisième type» (1977) et «Assurance sur la mort» (1944).

On notera que plus de la moitié des films de sa liste sont adaptés de livres, et que Stephen King a délibérément choisi d’exclure «Shining» de la liste des adaptations de ses romans qu'il ne souhaitait pas inclure dans ce Top 10, ce qui n’est pas étonnant quand on sait qu’il avait ouvertement exprimé son profond dégoût pour le long métrage réalisé par Stanley Kubrick en 1980. Les fans ont été en revanche surpris de ne pas y trouver «Carrie au bal du diable», monument du film d’horreur mis en scène par Brian de Palma en 1976.