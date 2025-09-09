«Street Fighter» : Intrigue, casting, date de sortie... Ce que l'on sait du nouveau film adapté du jeu vidéo culte

La nouvelle adaptation en film live-action du mythique jeu vidéo «Street Fighter» est officiellement entrée en production. Découvrez tout ce que l’on sait déjà du scénario, du casting et de la diffusion.

«Round One, fight !» Annoncé il y a quelques mois, le film inspiré de «Street Fighter» est officiellement en production.

Paramount Pictures et Legendary ont tout récemment listé les acteurs qui figureront au générique de cette nouvelle adaptation en live-action.

Pour oser (ré)adapter l’un des jeux vidéo de baston les plus culte de la planète, il fallait bien des poids lourds au casting et de ce point de vue, le contrat est rempli puisque parmi les noms des combattants attendus figurent une poignée de personnalités, dont des stars du catch, pour camper des personnages bien connus des fans.

ANDREW KOJI is RYU.#StreetFighterMovie – Only in theaters October 16, 2026.

📷 Dania Graibe pic.twitter.com/SBosylv6fY — Street Fighter Movie (@Street_Fighter) September 4, 2025

50 Cent et Jason Momoa sur le ring

Réalisé plus de trente ans après le (dispensable) long métrage qui faisait de Jean-Claude Van Damme sa vedette face à Raul Julia, le nouveau «Street Fighter» mettra en scène Noah Centineo (vu dans «À tous les garçons», «The Perfect Day», «Black Adam») dans le rôle de Ken Masters et Andrew Koji («Warrior», «Snake Eyes», «Bullet Train»), dans celui de Ryu.

Tandis que Callina Liang («Tell Me Everything») campera la mystérieuse Chun-Li, Joe «Roman Reigns» Anoa’i (star de la WWE vue dans «Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw») sera Akuma ; David Dastmalchian («The Suicide Squad», «Oppenheimer», «Dune»), M. Bison ; Cody Rhodes (vétéran de la WWE), Guile ; Andrew Schulz (un stand-upper), Dan Hibiki et Eric André («Ironheart»), Don Sauvage.

Vidyut Jammwal («Commando») incarnera quant à lui Dhalsim ; Curtis «50 Cent» Jackson (la star du hip hop vue notamment dans Expendables 4), Balrog ; Jason Momoa («Game of Thrones», «Minecraft», «Chief of War»), Blanka ; Orville Peck (musicien sud-africain), Vega ; Olivier Richters («Black Widow», «Indiana Jones et le Cadran du Destin», «Reacher»), Zangief.

Enfin, Hirooki Goto (catcheur professionnel japonais) prêtera ses traits à E. Honda ; Rayna Vallandingham (championne d'arts martiaux vue dans «Cobra Kai»), à Juli ; Alexander Volkanovski (combattant professionnel de l'UFC), à Joe ; Kyle Mooney à Marvin et Mel Jarnson («Mortal Kombat») à Cammy.

Selon le synopsis officiel, l'histoire replongera dans les années 1990. «Séparés depuis longtemps, Ryu et Ken Masters sont rappelés sur le ring par la mystérieuse Chun-Li pour le World Warrior Tournament, un affrontement où se mêlent destin, rage et force des poings. Mais derrière ce tournoi se trame un dessein mortel, qui les poussera à s’opposer l’un à l’autre, mais aussi à affronter les démons de leur passé. En cas d’échec, ce sera GAME OVER.»

Paramount a publié un premier teaser.

La sortie de «Street Fighter», en salles, est prévue le 14 octobre 2026.