«C'est rarissime et une découverte inouïe» : un tableau de Rubens, disparu depuis 1613, retrouvé à Paris

Un Christ en croix du célèbre peintre néerlandais Pierre Paul Rubens a été retrouvé dans un hôtel particulier à Paris, a-t-on appris ce mercredi du commissaire-priseur à l’origine de la découverte. Le tableau avait disparu des radars en 1613.

Une découverte incroyable. Disparu depuis 1613, un tableau du célèbre peintre Pierre Paul Rubens (1577-1640) a été retrouvé dans un hôtel particulier à Paris, a annoncé ce mercredi 10 septembre le commissaire-priseur à l'origine de cette trouvaille.

«C'est un chef-d'œuvre, un Christ en croix, peint en 1613, qui avait disparu, et que j'ai retrouvé en septembre 2024 lors de l'inventaire et de la vente d'un hôtel particulier du 6e arrondissement à Paris», a précisé Jean-Pierre Osenat, président de la maison de vente éponyme, qui mettra le tableau aux enchères le 30 novembre prochain.

«C'est rarissime et une découverte inouïe qui marquera ma carrière de commissaire-priseur», a-t-il ajouté.

Le Christ en croix a «été peint par Rubens au summum de son talent et été authentifié par le professeur Nils Büttner», spécialiste de l'art allemand, flamand et hollandais du XVe au XVIe siècle et président du Rubenianum, un organisme situé à Anvers près de l'ancienne maison-atelier de Rubens et chargé de l'étude de son œuvre, a détaillé le commissaire-priseur.

«Une vraie profession de foi»

«J'étais dans le jardin de Rubens et je faisais les cent pas pendant que le comité d'experts délibérait sur l'authenticité du tableau quand il m'a appelé pour me dire "Jean-Pierre on a un nouveau Rubens !"», a-t-il relaté avec émotion.

Ce tableau «est une vraie profession de foi et un sujet de prédilection pour Rubens, protestant converti au catholicisme», a poursuivi Jean-Pierre Osenat, précisant que l'œuvre est dans un «très bon état» de conservation.

Le tableau représente le Christ crucifié «isolé, lumineux et se détachant vivement sur un ciel sombre et menaçant. Derrière la toile de fond rocheuse et verdoyante du Golgotha, apparait une vue montrant Jérusalem illuminée, mais apparemment sous un orage», a-t-il décrit.

Sa trace a été remontée à partir d'une gravure et il a été authentifié à l'issue d'une «longue enquête et d'examens techniques comme des radiographies et l'analyse des pigments», a encore précisé le commissaire-priseur.

Si le peintre a réalisé nombre de tableaux pour l'Église, ce chef-d'œuvre, d'une dimension de 105,5 sur 72,5 centimètres, était probablement destiné à un collectionneur privé. Il a appartenu au peintre académique du XIXe siècle William Bouguereau puis aux propriétaires de l'hôtel particulier parisien où il a été retrouvé.