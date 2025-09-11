Florent Pagny explique ne pas avoir voulu ruiner ses fans pour son grand retour sur scène début 2026

De retour sur scène dès le début de l’année prochaine, Florent Pagny a révélé avoir accordé une importance particulière aux prix des billets de sa tournée.

Un budget maîtrisé. En rémission d’un cancer du poumon, révélé en 2022, Florent Pagny montera sur scène début 2026 dans le cadre d’une tournée événement. Pour ce retour très attendu par ses fans, l’artiste a tenu à ne pas malmener les finances de son public. Il a en effet révélé avoir pris en compte les prix des billets dans l’organisation de cette tournée. Le chanteur de 65 ans qui sort son nouvel album «Grandeur Nature» ce vendredi 12 septembre, a expliqué, à l’occasion d’un entretien accordé à Paris Match disponible ce jeudi, avoir ainsi renoncé à faire une tournée des stades, dont le Stade de France, pour préserver le porte-feuille de son public.

«Pour mes 65 ans, on avait envisagé une tournée de six stades», a ainsi déclaré la star citée par Télé-Loisirs. Expliquant qu'une «étude de marché» avait été réalisée, il a confié avoir été freiné par les coûts annoncés pour son public. «Et là, on m'a annoncé que les billets seraient à 140 euros pour les places de devant et 90 euros au fond», poursuit-il. Un tarif inenvisageable selon Florent Pagny. «J'ai dit : 'Stop, je ne peux pas faire ça à mon public, vous êtes fou'», a t-il alors indiqué, précisant avoir changé son fusil d’épaule. «On s'est rabattu sur les Zéniths, 82 euros en première catégorie, 42 en seconde», soit des tarifs divisés par deux.

Près de 70 dates en six mois

Le chanteur donnera le coup d’envoi de cette tournée événement le 28 janvier prochain à Aix en Provence, où il se produira pour 5 concerts à l’Arena du Pays d’Aix. Il partira ensuite sur les routes de l’Hexagone avec des haltes à Nancy, Rouen, Bordeaux, Lyon, Dijon, Toulouse, Nantes et Lille entre février et juin. L’artiste investira l’Olympia à partir du 16 juin pour 20 dates, jusqu’au 19 juillet. Au total, l’interprète de «Ma liberté de penser» donnera près de 70 concerts en France, en Belgique et en Suisse. Et il se prépare comme il l’a confié ce mercredi sur le plateau du JT de TF1, ajoutant avoir «repris le sport, parce que ça va être quelque chose de physique».

Début septembre, Florent Pagny avait donné des nouvelles de son état de santé à Audrey Crespo-Mara dans le portrait de l'émission «Sept à Huit».« Là ça va», avait déclaré la star, actuellement en rémission, précisant être suivi tous les trois mois pour des contrôles qui s’avèrent pour l’instant tous bons.