«Man of Tomorrow» : James Gunn dévoile la date de tournage et un détail improbable de l'intrigue

Après la sortie de «Superman» en juillet dernier, le réalisateur James Gunn a donné des nouvelles de sa suite «Man of Tomorrow», annonçant la date du début de tournage et un élément crucial de l’intrigue. Le film est attendu en salles en juillet 2027.

C’est reparti. Après avoir annoncé début septembre la date de sortie et le titre de la suite de «Superman», baptisée «Man of Tomorow», le réalisateur James Gunn a donné de nouveaux détails étonnants. A l’occasion de son passage dans l’émission SiriusXM, le cinéaste de 59 ans a annoncé que le tournage débuterait d’ici moins d’un an. «Nous allons commencer à tourner» en avril 2026 environ, a déclaré James Gunn, cité par Variety avant de révéler un élément inattendu du scénario, que James a écrit et qu’il réalisera.

Lex Luthor et Superman vont devoir collaborer

«C'est une histoire dans laquelle Lex Luthor et Superman doivent collaborer dans une certaine mesure pour faire face à une menace bien plus grande», a-t-il expliqué laissant entendre que les deux ennemis jurés pourraient faire équipe. «C'est plus compliqué que ça, mais c'est en grande partie de cela qu'il s'agit. C'est autant un film sur Lex qu'un film sur Superman», a-t-il poursuivi avant de revenir sur sa collaboration avec Nicholas Hoult, qui a campé Lex Luthor, dans «Superman», sorti en juillet dernier.

«J'ai adoré travailler avec Nicholas Hoult», a ainsi noté James Gunn, soulignant que de son côté il avait une attirance toute particulière pour le personnage de Luthor. «Je m’'identifie malheureusement au personnage de Lex. Je voulais vraiment créer quelque chose d'extraordinaire avec eux deux». Et de conclure : «J'adore le scénario.».

Un scénario que le public découvrira en salles le 7 juillet 2027, comme annoncé par le cinéaste le 3 septembre dernier sur ses réseaux.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Le long métrage sortira donc deux ans après «Superman» et selon toute vraisemblance David Corenswet et Nicholas Hoult devraient à nouveau respectivement endosser les costumes de Clark Kent et Lex Luthor.

Pour mémoire, «Superman» a lancé le nouveau DCU imaginé par le réalisateur James Gunn également co-président de DC Studios. Le film a récolté près de 615 millions de dollars au box-office mondial.