Oscars 2026 : voici les 5 films présélectionnés pour représenter la France

Le CNC a révélé mercredi les cinq films présélectionnés pour représenter la France aux Oscars 2026, qui se tiendront le 16 mars prochain à Los Angeles.

Qui pour succéder à Emilia Pérez de Jacques Audiard ? Les cinq films présélectionnés pour représenter la France aux Oscars 2026 ont été dévoilés mercredi 10 septembre par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Il s’agit des longs métrages «Arco» de Ugo Bienvenu, «La Petite Dernière» de Hafsia Herzi, «Nouvelle Vague» de Richard Linklater, «Un simple accident» de Jafar Panahi et «Vie privée» de Rebecca Zlotowski .

« Arco » de Ugo Bienvenu

« La Petite Dernière » de Hafsia Herzi

« Nouvelle Vague » de Richard Linklater

« Un simple accident » de Jafar Panahi

« Vie privée » de Rebecca Zlotowski

Le candidat officiel annoncé dans une semaine

Parmi eux, «Un simple accident» du cinéaste dissident iranien Jafar Panahi a décroché la Palme d’Or à Cannes en mai dernier pour ce long métrage qui critique ouvertement le régime. «La Petite Dernière», quatrième film d’Hafsia Herzi a valu à son interprète, Nadia Melliti, le prix d’interprétation féminine à Cannes. De son côté, «Vie privée» de Rebecca Zlotowski réunit un casting cinq étoiles avec Jodie Foster, Daniel Auteuil et Virginie Efira.

«Nouvelle vague» qui revient sur l’histoire du réalisateur Jean-Luc Godard lors du tournage de «A bout de souffle» a lui aussi été en compétition à Cannes. Film d’animation, «Arco», en salles le 22 octobre a, quant à lui, été récompensé au festival d’Annecy.

Pour connaître le candidat officiel il faudra attendre une petite semaine. Le 17 septembre prochain, le CNC désignera parmi ces cinq candidats, le film qui représentera la France dans la course à l’Oscar du meilleur film international 2026. L’année dernière c’est le long métrage de Jacques Audiard qui avait tenu ce rôle.

La 98e édition des Oscars se déroulera le 16 mars prochain.