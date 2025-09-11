The Weeknd se produira à cinq reprises en France en 2026, de nouvelles préventes prévues ce jeudi

The Weeknd a annoncé prolonger sa tournée «After Hours Til Dawn» et donnera, non plus deux, mais cinq dates en France en 2026.

Ses fans sont aux anges. The Weeknd a annoncé ajouter de nouvelles escales à sa tournée «After Hours Til Dawn», entamée en 2022.

Et le chanteur canadien, dont le tube «Blinding Lights» a dépassé le cap des 5 milliards d'écoutes sur Spotify, ne se produira pas deux mais finalement cinq fois en France en 2026 : au Stade de France, les 10, 11 et 12 juillet, puis à l’Allianz Riviera de Nice les 21 et 22 juillet.

«Lancée en 2022, la tournée 'After Hours Til Dawn' est devenue la plus grande tournée R&B de l’histoire, jouée sur plusieurs continents : Amérique du Nord, Europe, Royaume-Uni, Amérique du Sud et Australie», peut-on lire sur le site du Stade de France.

Le rappeur Playboi Carti assurera les premières parties.

Pour espérer assister à l'un des cinq shows en France, il faudra faire vite... Les premières préventes, réservées aux détenteurs d’une MasterCard, ont été prises d'assaut ce mardi. Celles organisées par Live Nation France devraient elles aussi attirer en masse ce jeudi à partir de midi, avant l'ouverture de la billetterie officielle est prévue ce vendredi, à midi.