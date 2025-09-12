«Christy» : Sydney Sweeney totalement métamorphosée dans la bande-annonce du biopic consacré à une star de la boxe

Et si cette performance lui valait un Oscar ? L'actrice Sydney Sweeney s'est métamorphosée pour jouer l'héroïne du biopic «Christy». La preuve avec la première bande-annonce qui vient d'être dévoilée.

C’est un biopic pour lequel elle s’est donnée corps et âme. Dans la bande-annonce de «Christy» consacré à la boxeuse Christy Salters Martin mise en ligne jeudi 11 septembre, Sydney Sweeney apparaît totalement transformée. L’actrice américaine de 28 ans, méconnaissable, s’affiche avec un look bien loin de celui de bimbo blonde qu’elle arbore dans la série «Euphoria».

Cheveux bruns légèrement permanentés et musculature ultra développée, la jeune femme qui a récemment été défendue par le président des Etats-Unis, Donald Trump, après avoir été accusée de promouvoir l’eugénisme et la suprématie blanche dans une publicité pour American Eagle, n’a pas ménagé ses efforts pour ressembler au plus près à celle qui fut surnommée la «Rocky féminine» dans les années 1990.

Un investissement total

«Je me suis plongée dans l'entraînement pour donner vie à l'histoire d'une femme incroyable - une vraie championne qui s'est battue à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Son parcours est un testament de résilience, de force et d'espoir», a-t-elle confié sur ses réseaux sociaux il y a quelques mois, au moment du tournage du film. Plus récemment, celle qui a annulé son mariage avec l’homme d’affaires Jonathan Davino et sera bientôt à l'affiche de l'adaptation du best-seller «La femme de ménage», a expliqué lors d’un entretien accordé à W Magazine avoir «augmenté (ses) apports caloriques» et manger «absolument tout», y compris «des sandwiches au beurre de cacahuète et à la confiture et des milkshakes».

Réalisé par David Michod, connu notamment pour les films «Animal Kingdom» et «The King», le biopic qui sera dévoilé le 7 novembre prochain aux États-Unis, mais dont on ignore encore la date de sortie en France, reviendra sur le parcours incroyable de Christy Salters Martin qui a réussi à se hisser au sommet de son sport grâce à son talent et sa détermination, devenant la première femme à signer avec le promoteur Don King, et à apparaître en couverture du magazine Sports Illustrated. Au-delà de son image publique, de son charisme naturel et du soutien de ses millions de fans, cette championne a également dû lutter en coulisses avec ses propres démons, les relations toxiques entretenues avec son entourage, ou encore sa tentative de suicide.