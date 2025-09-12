Ed Sheeran sort son très solaire nouvel album «Play» ce vendredi

Ed Sheeran a ce vendredi levé le voile sur son très attendu nouvel album, «Play», dont il défendra les titres au cours d’une nouvelle tournée qui passera par la France en décembre.

C'est toujours un événement. La superstar de la pop britannique Ed Sheeran sort son nouvel album ce vendredi, un opus qui célèbre la joie, les voyages et la beauté des relations humaines.

«C’est la chose la plus excitante que j'ai faite en tant qu'artiste jusqu'à présent», a déclaré l’auteur-compositeur-interprète au micro de IHeart Radio à propos de «Play», expliquant combien ce projet lançait une nouvelle phase dans sa carrière. «J'ai l'impression que ‘Subtract’ était un album vraiment triste, avec toute la promo qui l'entourait (…) Avec ‘Play’ , je voulais faire l'inverse : tout était fun et créatif.», a-t-il confié.

Précédemment il avait déclaré : «Je voulais simplement créer de la joie et du technicolor, et explorer les cultures des pays que je visitais. J'ai réalisé ce disque partout dans le monde, je l'ai terminé à Goa, en Inde, et j'ai vécu certains des jours les plus amusants, les plus exploratoires et les plus créatifs de ma vie.»

Déjà une poignée de tubes

Ce nouvel album est le premier d'une série de cinq qui fera suite à sa précédente série de disques ornés de symboles mathématiques. Il s'agit déjà du huitième album studio pour le roi de la pop de 34 ans, son dernier en date, «Autumn Variations», était sorti en 2023.

L'arrivée de «Play» dans les bacs a été devancé par une poignée de singles qui connaissant déjà un énorme succès - «A Little More», «Azizam», «Old Phone» et «Sapphire». Il comprend 13 titres (15 sur les éditions deluxe), avec des paroles en pendjabi, en persan et en anglais, et une brochette de nouveaux collaborateurs.



Pour célébrer sa sortie, Ed Sheeran a mis en ligne le clip officiel de «Camera», une balade inspirée par sa femme Cherry, dans lequel il apparaît au côté de l’actrice Phoebe Dynevor («La Chronique des Bridgerton»).

Des concerts et déjà un autre album prévus

Boulimique de travail, Ed Sheeran, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il serait le parrain de la «Star Academy» cette saison, évoque déjà son prochain album «Rewind» qu’il espère «lancer dans les 18 prochains mois». «J'ai fait «Play» et «Rewind» en même temps», a dit l'auteur-compositeur-interprète à IHeart Radio.

«On a terminé ‘Play’ en premier parce que c'était le plus excitant. Mais oui, ce sont vraiment des albums jumeaux, je suppose. L'un était plus axé sur la culture indienne, l'autre sur la nostalgie. Du coup, ils ont pris des directions différentes.»

En attendant de découvrir «Rewind», les fans pourront le voir sur scène. L'interprète de «Shape of You» se produira notamment au Zénith Paris le 1er décembre prochain dans le cadre d’une mini-tournée dans de «petites» salles européennes, des enceintes «plus intimistes» que les stades qu’il a l’habitude de remplir mais qu'il ne tardera pas à réinvestir, puisqu'il se lancera en janvier 2026 dans une nouvelle tournée mondiale baptisée «Loop».