Florent Pagny de retour ce vendredi avec un nouvel album, «Grandeur nature»

En rémission d'un cancer diagnostiqué en 2022, Florent Pagny revient dans les bacs ce vendredi avec un nouvel album intitulé «Grandeur nature».

Dire que ce nouveau disque était très attendu par ses fans serait un euphémisme. Florent Pagny, sort «Grandeur nature» ce vendredi, un opus qui sonne comme une victoire pour le chanteur qui a dû affronter un cancer des poumons diagnostiqué en 2022.

En rémission après deux récidives, l’artiste, qui vient d’annoncer qu’il ne re-signerait pas pour une nouvelle saison de «The Voice» (dans laquelle il assure le rôle de juré), a pris un plaisir non dissimulé à retourner en studio pour enregistrer les 11 nouveaux titres, dont le single «T’aimer encore», écrit et composé par Vianney alors qu’il était encore en traitement.

«J'ai laissé le temps aux événements, à ce qu'il m'est arrivé, de me redonner le goût de retourner en studio, a-t-il déclaré à l’AFP. Quand j'ai reçu "T'aimer encore", il y a trois ans pratiquement, ça m'a assez bouleversé. J'ai rappelé Vianney en lui disant: "Je n'ai pas la tête à ça. Par contre, je te promets que quand ça va revenir, ce sera une des premières que j'enregistrerai." C'est exactement ce qu'il s'est passé.»

Ses thèmes fétiches

Parmi les autres collaborateurs de l'album, on retrouve aussi notamment Marc Lavoine, qui a lui écrit la chanson «L’amour est toujours devant nous».

Au cœur des textes, des thèmes qui tiennent à cœur au chanteur : la nature et les grands espaces que celui qui réside en Patagonie affectionne tant, mais aussi l’espoir, l’estime de soi, l’amour, les relations humaines et bien sûr sa sacro-sainte «liberté de penser».

«On doit tous être des citoyens du monde et on devrait se tolérer beaucoup plus et arrêter de se prendre la tête avec tout ce qui nous accompagne, les religions ou les partis politiques ou les tendances, a-t-il confié. Il faut pouvoir être libre, c'est quelque chose de très important pour moi.»

De Retour sur scène

En 2022, après l’annonce de son cancer, Florent Pagny avait été contraint d’annuler le reste de sa tournée en cours. Invité d’Audrey Crespo-Mara de «Sept à Huit» 31 août dernier, il a assuré être aujourd’hui en forme. «Là, ça va. Si deux ans après, je suis en train de te parler comme je te parle et que j’ai la banane comme j’ai, et que je ne te parle pas que de la coupe, c’est que ça va», a déclaré l'artiste qui était apparu le crâne rasé quelques mois plus tôt en raison de ses traitements.

«Je n’y pense que la veille d’aller faire mes contrôles et le jour du contrôle en attendant le résultat», a ensuite dit le chanteur sur sa maladie. S’il n’en fait pas une obsession, il confie devoir tout de même s’astreindre à un suivi tous les trois mois. «On sait tous que ce truc-là ne te quitte pas non plus définitivement. Ce n’est pas une bronchite. On sait que ça peut durer. Et des contrôles, je sais que je vais en avoir encore une bonne dizaine d’années», a-t-il aussi confié. Pour autant, pas question de lever le pied.

En 2026, le chanteur à la voix de baryton se lancera dans une grande série de concerts, pour célébrer ses 65 ans et son grand retour sur scène.

Il fera notamment escale à l’Olympia pour une résidence de vingt dates en juin et juillet.