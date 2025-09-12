Gorillaz : après la sortie «The Happy Dictator», le groupe annonce un nouvel album pour mars 2026

Emmené par Damon Albarn, le groupe Gorillaz a sorti jeudi un morceau inédit, «The Happy Dictator», et en a profité pour annoncer un nouvel album, «The Mountain», qui sera dévoilé en mars prochain, lequel sera suivi d’une tournée au Royaume-Uni.

Ils sont de retour. Le musicien britannique Damon Albarn - leader également de «Blur» - et son groupe pop rock Gorillaz ont créé l’événement jeudi 11 septembre en dévoilant un nouveau single, baptisé «The Happy Dictator», sur lequel ils ont convié le duo américain Sparks. Ce morceau dansant qui ne manque pas de panache se présente comme un avant-goût du neuvième album collaboratif de la formation qui est attendu le 20 mars prochain.

Trois ans après «Cracker Island», ce disque, «The Mountain», guetté par l’ensemble des fans, fera la part belle aux collaborations avec notamment la participation de la star de l'électro-folk syrienne Omar Souleyman, de l'ancien guitariste des inoubliables Smiths Johnny Marr, de la sitariste indienne Anoushka Shankar et du rappeur américain Yasiin Bey, alias Mos Def. On retrouvera également la voix d’artistes aujourd’hui disparus comme le batteur et créateur de l'afrobeat, Tony Allen.

Un opus dans plusieurs langues et aux multiples collaborations

Gorillaz qui a la particularité de mêler les influences musicales, les univers visuels et les cultures, a enregistré ces nouvelles compositions en Angleterre, mais aussi en Inde, au Turkménistan, en Syrie et aux Etats-Unis pour davantage de couleurs sonores et de métissage de langues. Le groupe interprète en effet les morceaux en arabe, anglais, hindi, espagnol et yoruba, l’une des langues du Nigeria.

«The Moutain» s’accompagnera d’une tournée outre-Manche qui sera lancée le 21 mars 2026 à Manchester et passera par le Tottenham Hotspur Stadium à Londres le 20 juin de la même année.