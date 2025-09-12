«Highlander» : Henry Cavill se blesse, le tournage du remake retardé

Toute l’actu en direct 24h/24
Alors que le tournage du remake «Highlander» devait débuter prochainement, l'acteur Henry Cavill s'est blessé, obligeant la production à revoir sa copie.

Coup dur pour le remake du film «Highlander». Pendant la phase de pré-production, Henry Cavill, qui doit incarner le guerrier immortel Connor MacLeod après s’être glissé dans la peau de «Superman», s'est blessé lors d’un entraînement comme le révèlent de nombreux médias américains, dont The Hollywood Reporter. Si on ne sait pas pour le moment la nature exacte de cette blessure, ni les circonstances de cet accident, on apprend néanmoins que l’équipe a été contrainte de bouleverser son planning. 

S’il devait débuter dans quelques jours, le tournage du long-métrage réalisé par Chad Stahelski («John Wick») et avec Karen Gillan, Dave Bautista et Russell Crowe au casting, est finalement reporté à 2026. Cette pause forcée permettra à Henry Cavill, 42 ans, de se remettre sur pied et de reprendre l’épée pour ce rôle emblématique. «Si vous pensez m'avoir déjà vu faire du maniement de l'épée, vous n'avez encore rien vu», avait-il par ailleurs déclaré lors du CinemaCon l’an dernier.

Sorti en 1986, le premier long-métrage «Highlander», avec Christophe Lambert et Sean Connery, suivait des êtres immortels qui se traquaient mutuellement pour accumuler plus de pouvoir. Quatre suites ont été réalisées et trois séries télévisées ont été produites.

