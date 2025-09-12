Stephen King, Agatha Christie... Voici les 5 auteurs les plus adaptés de l'histoire au cinéma

Rien que dans l’année 2025, Stephen King va voir quatre de ses romans faire l’objet d’une adaptation au cinéma. Est-il le romancier qui a le plus inspiré Hollywood ? Voici les 5 auteurs les plus adaptés de l'histoire.

Une production exemplaire. Hollywood aime les belles histoires, et quoi de mieux pour assurer le succès d’un film que de s’inspirer d’un roman rédigé par un ou une auteur(e) à succès. Dans cette liste des 5 auteurs les plus adaptés de l'histoire au cinéma, il s’agit de ne retenir que les livres convertis en films (ce qui exclut les séries et les téléfilms).

Avant d’entamer le Top 5, on citera cinq romanciers qui, avec un total de 11 adaptations, se trouvent aux portes du classement. Le Britannique Ian McEwan compte 17 romans publiés, et parmi les adaptations les plus récentes, on peut citer «My Lady» en 2018 ou «Reviens-moi» en 2007. Spécialiste des romans d’espionnage, John le Carré est à l’origine des films «The Constant Gardener» en 2005 ou encore «Un homme très recherché» sorti en 2014.

Le romancier John Grisham a quant à lui publié pas moins de 38 romans à succès, avec des adaptations réussies comme «La Firme» et «L’Affaire Pélican» en 1993. Réputé comme un des auteurs les mieux payés au monde, Nicholas Sparks a fait fortune grâce à ses histoires d’amour tragiques. Parmi les films les plus populaires adaptés de son œuvre, on peut citer «N’oublie jamais», sorti en 2004, ou encore «Une bouteille à la mer» en 1999. Enfin, nul besoin de présenter J.K. Rowling, la créatrice de la saga Harry Potter devenue une des franchises les plus lucratives de l’histoire du cinéma.

Ian Fleming

©AFP

Pas moins de 14 films – dont ceux de la saga James Bond – ont été directement adaptés des livres du romancier britannique Ian Fleming. L’ancien membre de la Naval Intelligence pendant la Seconde Guerre Mondiale a publié le premier volet des aventures de l’agent 007 en 1952 avec «Casino Royale». Un personnage qui s’est depuis imposé comme une icône de la pop-culture internationale.

Dean Koontz

David Livingston / Getty Images via AFP

Avec plus d’une centaine de romans publiés, en plus de nombreuses nouvelles et autres histoires courtes, Dean Koontz est un romancier prolifique dont la plume ne semble jamais se poser. Quelques 17 films ont été adaptés des livres du romancier de 80 ans, dont «Phantoms» sorti en 2023 avec Ben Affleck dans le rôle principal, ou encore «Odd Thomas contre les créatures de l’ombre» avec Willem Dafoe en 2013.

Agatha Christie

UPI / AFP

La «Reine du crime» (1890-1976) n’était pas emballée de voir ses livres être adaptés au cinéma, notamment en raison des libertés prises par certains scénaristes avec le texte original, et pourtant. Son œuvre a été largement plébiscitée par les studios hollywoodiens avec 50 adaptations sur grand écran. Le film «Mystère à Venise» sorti en 2023 avec Kenneth Brannagh est une des dernières en date. Le comédien s’était personnellement chargé de mettre en scène «Le Crime de l’Orient-Express» en 2017, dont on ne compte plus les déclinaisons au cinéma.

Stephen King

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Le «Maître de l’horreur», comme Agatha Christie, n’a jamais eu peur de critiquer les adaptations de ses romans qu’il n’appréciait pas, comme le film «Shining» de Stanley Kubrick en 1980. Longtemps en troisième position de ce classement, Stephen King reste une valeur sûre à Hollywood avec 55 adaptations. Quatre sont programmées rien qu'en 2025 avec «The Monkey», «Life of Chuck», «Marche ou crève», ainsi que la nouvelle adaptation de «The Running Man» avec Glen Powell, après celle 1987 avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal.

William Shakespeare

LEON NEAL / AFP

Avec plus de 290 adaptations directement inspirées de ses écrits au cinéma (plus de 410 si on compte les téléfilms selon le Guiness Book des records), le célèbre dramaturge britannique (1564-1616) a vu chacune de ses œuvres (Hamlet, Richard III, Roméo et Juliette, Le songe d'une nuit d'été...) faire l’objet de multiples adaptations au cinéma. Ses histoires d’amour, de trahison et autres tragédies constituent le matériau parfait des studios de cinéma pour en faire un film. La dernière adaptation cinématographique en date remonte à 2021 avec «The Tragedy of Macbeth» mis en scène par Joel Coen, disponible sur Apple TV+, avec Denzel Washington et Frances McDormand dans les rôles principaux.