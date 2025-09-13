250 ans de Jane Austen : livre, festival, film... une sélection pour se plonger dans l'univers de la romancière

En 1775, naissait Jane Austen, l'une des plus grandes romancières de la littérature anglaise. Deux cent cinquante ans plus tard, son œuvre fascine et inspire toujours. À l’occasion de cet anniversaire, voici une sélection mêlant roman, livre audio, festival et film, pour plonger dans l’univers raffiné de la reine de l’amour et de l’ironie.

Un roman épistolaire méconnu : «Lady Susan»

©Hauteville

Née le 16 décembre 1775 dans le Hampshire au sud-ouest de Londres, au sein d’une famille de la petite noblesse campagnarde, l’autrice est aujourd’hui mondialement connue pour ses chefs-d’œuvre «Orgueil et Préjugés», «Raison et Sentiments», «Mansfield Park», «Emma» ou encore «Persuasion», publiés anonymement de son vivant.

Mais son génie s’exprime aussi dans des œuvres plus discrètes, comme «Lady Susan» (éd. Hauteville), un court roman épistolaire, qui n’était pas destiné à être publié, au fil duquel l’on perçoit déjà toute la finesse de son ironie mordante et son regard critique sur les mœurs de l’époque. Alors âgée de seulement 19 ans et en 41 lettres, Jane Austen dresse le portrait d’une jeune héroïne veuve, aussi manipulatrice que séduisante, mais sans le sou, qui tente de se débarrasser de sa fille en la mariant contre son gré.

Un festival pour les fans : Jane Austen à Bath

©JaneAustenFestival

L’engouement autour de Jane Austen est tel, qu’un festival a même été créé en son honneur. Entièrement consacré à son univers, l’événement se déroule en septembre, sur dix jours, dans les rues de Bath, au sud-ouest de l'Angleterre. Il s’agit de plus grand et du plus ancien festival Jane Austen au monde.

Chaque année depuis 2001, des milliers de personnes viennent défiler en costume d'époque dans la ville thermale, très prisée par la société mondaine du début du 19ᵉ siècle, et où a longtemps vécu l’écrivaine. Et ce voyage dans le temps ne se limite pas à une simple parade. Il est ponctué par des pièces de théâtres, des conférences, des dîners raffinés et des bals inspirés de ses livres. Cette année, les «janéites» sont invités à marcher dans les pas de leur idole du 12 au 21 septembre.

Une comédie romantique : «Jane Austen a gâché ma vie» (2025)

Ses romans ont fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques, «Raison et Sentiments» (1995) avec Emma Thompson et Kate Winslet, la série culte de la BBC «Orgueil et Préjugés» de 1995, portée par Colin Firth et Jennifer Ehle, «Mansfield Park» (1999), «Emma» (2020), campée par Anya Taylor-Joy, sans oublier la version 2005 d’«Orgueil et Préjugés», où Jane Bennett est incarnée avec grâce par Keira Knightley. Un rôle qui lui vaudra sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice en 2006.

Plus récemment, c’est la comédie romantique «Jane Austen a gâché ma vie» qui a fait parler d’elle. Sortie en janvier dernier et disponible sur Canal VOD, elle met en scène Agathe (Camille Rutherford), une jeune libraire célibataire un brin torturée, qui rêve d'une histoire d'amour digne des romans de Jane Austen. Drôle et délicat, le premier film de Laura Piani détourne avec malice les codes du genre et se déguste comme une bonne tasse de thé.

Un ouvrage de recettes : «À la table de Jane Austen»

©Hachette

Les romans de Jane Austen regorgent de plats gourmands qui nous mettent l’eau à la bouche, comme la soupe blanche de Netherfield, les tartes du pique-nique de Box Hill, le chocolat chaud du General Tilney ou encore le gâteau aux baies d’été. Et grâce au livre «À la table de Jane Austen» (éd. Hachette Heroes), il est désormais possible de les savourer réellement.

Agrémenté de notes liées à Jane Austen et à son œuvre, cet ouvrage soigné et joliment illustré regroupe plus de 70 recettes inspirées de ses romans et réinvitées au goût du jour. Il y a pour tous les goûts, toutes les saisons et pour tous les niveaux. Ce beau livre offre aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur le mode de la vie et les habitudes culinaires à l'époque géorgienne.

Un Livre audio : «Raison et sentiment» sur audiolib

©Audiolib

Au rayon livres audio, laissez-vous emporter les yeux fermés, et les oreilles grandes ouvertes, par l’intemporel «Raison et sentiment», premier roman publié de Jane Austen en 1811, et simplement signé «by a Lady» («par une dame»). Accessible sur la plate-forme Audiolib et lue par la comédienne bruxelloise Cachou Kirsch, ce grand classique relate les mésaventures trépidantes des deux sœurs Dashwood, toutes deux très différentes.

Elinor, l'aînée, se laisse guider par la raison, tandis que Marianne, elle, privilégie le sentiment, quitte à braver les règles de la bienséance. Après la mort de leur père, alors que leur dot n'est pas assez élevée pour attirer des prétendants fortunés, elles doivent se plier aux contraintes de l’époque et partir en quête d'un bon mari, en tentant de trouver un juste équilibre entre le cœur et la raison.