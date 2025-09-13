Emmy Awards 2025 : qui est Nate Bargatze, le nouveau maître de cérémonie ?

Nate Bargatze est le maître de cérémonie de la 77e édition des Emmy Awards, à suivre en direct dans la nuit du 14 au 15 septembre sur CANAL+. Si c'est la première fois que l'humoriste anime ce prestigieux événement, ce n'est pas le premier rôle sur scène ni à la télévision pour cette star américaine.

Il succède au duo père-fils Eugene et Dan Levy qui avait présenté la cérémonie l'année dernière. Nate Bargatze, 46 ans, est le maître de cérémonie des Emmy Awards 2025.

Lors de l'annonce du passage de flambeau, le président de l'Académie de télévision (qui décerne les Emmy Awards), Cris Abrego, a fait part de son enthousiasme, déclarant : «Nate est l'un des humoristes les plus en vogue du milieu, avec un style d'humour remarquable et hilarant qui trouve un écho profond auprès d'un public multigénérationnel du monde entier. Nous sommes ravis de pouvoir exploiter sa perspective unique pour divertir les téléspectateurs qui regarderont la cérémonie cette année.»

L'intéressé a lui aussi fait part de son exaltation. «C'est un immense honneur d'être invité à animer une cérémonie de remise de prix aussi emblématique et je suis plus que ravi de travailler avec CBS pour créer une soirée qui pourra être appréciée par les familles du monde entier», a confié à Variety celui qui est devenu ces dernières années l’un des humoristes les plus populaires aux Etats-Unis.

Nate Bargatze a même «vendu plus de billets pour ses spectacles de stand-up que quiconque dans le monde de l'humour, y compris Jerry Seinfeld, Dave Chappelle et Sebastian Maniscalco réunis», souligne le magazine Esquire qui lui consacrait en mai un portrait, précisant, en concordance avec les chiffres relayés par Pollstar, que «cela représente plus d'un million de billets pour un total de 80 millions de dollars (68,76 millions d'euros)», ce qui en fait l'humoriste «le plus rentable au monde». Souvent estampillé du titre de «l’humoriste de stand-up le plus célèbre actuellement», Nate Bargatze est donc une véritable star outre-Atlantique mais reste encore relativement peu connu en nos contrées.

Dans la lumière sur le tard

Originaire du Tennessee où il a été élevé dans une famille très pieuse, Nate Bargatze a commencé sa vie d'adulte en multipliant les petits boulots alimentaires avant de se destiner à la comédie dans les années 2000, d'abord en intégrant une troupe d'improvisation à Chicago puis, après avoir vu le documentaire «Comedian» avec Jerry Seinfeld, en s'installant à New York où, promeneur de chiens pour subvenir à ses besoins, il est devenu aboyeur pour le Boston Comedy Club. Après des premières scènes face à un public restreint, il a commencé à se faire une petite notoriété en participant à l'émission de stand-up «Live at Gotham» de Comedy Central, puis au Late Night de Conan O'Brien et au festival d'humour «Juste pour Rire» à Montréal. Il est ensuite parti en tournée avec le United Service Organizations Inc. (USO), une organisation caritative qui propose des spectacles aux membres des forces armées américaines.

Après s'être installé à Los Angeles en 2012, Nate Bargatze a sorti un album comique et a fait une apparition dans l'émission de Jimmy Fallon. Sa première spéciale, «Full Time Magic», a été diffusée en 2015 par Comedy Central mais c'est en 2017, grâce à Netflix qui a lancé «The Standups», une série dont chaque épisode contient un set de 30 minutes d'humoriste, qu'il s'est fait connaître du grand public.

Récemment, il a animé le Saturday Night Live (en 2023 et 2024), une expérience qui, selon lui, a donné un énorme coup de boost à sa carrière de stand-upper. «SNL a vraiment fait beaucoup de choses pour moi», a-t-il déclaré à People en février 2025. «Je dois beaucoup à SNL et à [son créateur], Lorne [Michaels].»

Nate Bargatze estime qu'il mettra un terme à sa carrière de stand-up dans cinq ans et multiplie les projets côté petit écran, podcast, livre et même cinéma. Son spectacle «The Greatest Average American», lui a récemment valu une nomination aux Grammy Awards. En décembre 2024, sa troisième émission spéciale d'une heure pour Netflix a été diffusée. Chaque semaine, il livre ses réflexions sur le podcast Nateland et le 6 mai dernier, son premier livre, «Big Dumb Eyes» est sorti, suivi d’une nouvelle tournée des salles de spectacle. Il a aussi récemment entamé le tournage de son premier film, qu'il a co-écrit et dans lequel il tient le rôle principal.

Humour propret

Régulièrement qualifié de «l’homme le plus sympathique du stand-up», le style de celui qui a, dit-on, hérité de l’appétence pour l'humour de son père clown et magicien, s’inspire des œuvres de Steve Martin, Brian Regan ou encore Bobo Newhart.

Loin de ses pairs qui mitraillent postures et punchlines, il aime à raconter, sur un impassible ton monotone, son histoire personnelle et ses observations du quotidien.





Esquire décrit «un comique impeccable : pas de jurons, pas de sexe, pas de drogue, pas de rock'n'roll. La politique est taboue. Sur scène, c'est un homme d'âge moyen qui évolue dans le monde moderne, marié et père de famille. Sa blague la plus célèbre est celle où il commande un café glacé au lait chez Starbucks et reçoit du lait avec des glaçons». Et le magazine de souligner qu’après avoir gagné sa vie pendant vingt ans en racontant des blagues familiales, la plupart du temps loin des projecteurs», celui que l’establishment hollywoodien a longtemps refusé en raison de sa «banalité» serait désormais définitivement «au cœur de l'air du temps».

Se mettra-t-il l’audience dans sa poche lors de la cérémonie des Emmy Awards ? Réponse dans la nuit du 14 au 15 septembre en direct sur CANAL+ à partir de 00h45.