One Night Of Queen en tournée dans toute la France avec son spectacle événement «Wembley 86»

Après une tournée américaine triomphale, One Night Of Queen revient en France avec son nouveau spectacle événement «Wembley 86», un hommage au concert mythique du groupe britannique emmené à l'époque par l’inoubliable Freddie Mercury.

Un concert historique. Jusqu’au 1er février 2026, One Night Of Queen, ou le plus grand show hommage de Queen au monde, fait son grand retour en France avec «Wembley 86».

Ce nouveau spectacle d’envergure, qui a déjà rencontré un grand succès aux Etats-Unis, est inspiré de l’un des concerts les plus légendaires de l’histoire du rock : celui donné par le groupe anglais le 12 juillet 1986, au stade de Wembley, dans le cadre du «Magic Tour», la dernière et plus grande tournée du groupe avec Freddie Mercury, disparu en novembre 1991.

le 12 octobre au Dôme de Paris

Pour le plus grand bonheur des fans, One Night Of Queen se produira dans une vingtaine de villes, dont Niort, Caen, Le Mans, Auxerre, Le Havre, Besançon, Montpellier, Grenoble, Clermont-Ferrand, Poitiers, Marseille et Strasbourg. Le groupe viendra également enflammer le Dôme de Paris, le 12 octobre prochain.

Chaque représentation sera assurée par le flamboyant et charismatique Gary Mullen, sosie vocal et scénique de Freddie Mercury. Âgé de 51 ans, l'artiste s'est fait connaître en 2000 en remportant le concours télévisé «Stars in Their Eyes». Deux ans plus tard, pour rendre hommage à Queen, il a décidé de créer le groupe The Works, avec lequel il sillonne désormais le monde sous le nom de One Night of Queen.

deux heures de tubes

Entouré de ses musiciens, l'Écossais interprétera pendant près de deux heures les titres emblématiques du groupe, de «Kind of Magic», à «Under Pressure», en passant par «Another One Bites the Dust», «Crazy Little Thing Called Love» ou encore l’indémodable «Bohemian Rhapsody».

Doté de moyens techniques colossaux, ce spectacle récrée avec une précision saisissante la scénographie originale. Jeux de lumières, podium central, costumes grandioses… Tout a été pensé pour ranimer, près de quarante ans plus tard, la magie et l’émotion de cette soirée d'été entrée dans la légende.

One Night Of Queen, «Wembley 86», du 30 septembre au 1er février 2026, dans toute la France.