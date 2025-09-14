Coldplay : Chris Martin adresse une pensée à la famille de Charlie Kirk en plein concert

En plein concert, à Londres, le leader du groupe de pop rock Coldplay, Chris Martin, a invité la foule à «envoyer de l’amour dans le monde», adressant une pensée particulière à la famille de Charlie Kirk, le jeune militant politique assassiné aux États-Unis.

Un geste fort. Ce vendredi, lors d'un concert donné dans le stade mythique de Wembley, à Londres, le chanteur du groupe anglais Coldplay, Chris Martin, a adressé un message de soutien à la famille du Charlie Kirk, le militant conservateur tué par balle, mercredi, en plein débat public sur un campus universitaire, dans l'Utah, aux États-Unis.

Juste avant d’interpréter le tube «Fix You», devenu pour les fans un véritable hymne à l'espoir, l’artiste a invité à son public à «lever les mains» et à «envoyer de l’amour à qui vous voulez dans le monde». «Vous pouvez l’envoyer à votre frère, votre sœur, aux familles qui traversent des moments terribles, à la famille de Charlie Kirk».

Alors que de certains fans ont critiqué le geste de Chris Martin, jugeant cette prise de parole inappropriée, d’autres, au contraire, ont salué cet hommage, alors que le jeune militant de 31 ans laisse derrière lui une femme et deux enfants.

Lead frontman of Coldplay @coldplay, Chris Martin tells his audience of 80,000+ people at Wembley Stadium in London during their final show of their tour to “Send love” to Charlie Kirk and his family!!@TPUSA 🙏🏼🕯️🕊️ pic.twitter.com/9Fmq5COYBg — E. Sha 🇺🇸🦅🇮🇱🎗️ (@e_sha26) September 13, 2025

Sur scène, l'interprète de «Viva la Vida» a également appelé la foule à envoyer de l’amour «à des gens avec qui vous êtes en désaccord» et «à des personnes pacifiques au Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie», a-t-il ajouté.

Comme l'a annoncé Donald Trump, vendredi, le principal suspect dans le cadre du meurtre de Charlie Kirk, identifié par le gouverneur de l'Utah comme étant Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans, est actuellement en garde à vue. Le président américain a précisé que ce dernier a été dénoncé aux autorités par ses proches.