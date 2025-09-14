Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Coldplay : Chris Martin adresse une pensée à la famille de Charlie Kirk en plein concert

Le chanteur du groupe a pris la parole avant d’interpréter le titre «Fix You». [©Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En plein concert, à Londres, le leader du groupe de pop rock Coldplay, Chris Martin, a invité la foule à «envoyer de l’amour dans le monde», adressant une pensée particulière à la famille de Charlie Kirk, le jeune militant politique assassiné aux États-Unis.  

Un geste fort. Ce vendredi, lors d'un concert donné dans le stade mythique de Wembley, à Londres, le chanteur du groupe anglais Coldplay, Chris Martin, a adressé un message de soutien à la famille du Charlie Kirk, le militant conservateur tué par balle, mercredi, en plein débat public sur un campus universitaire, dans l'Utah, aux États-Unis. 

Juste avant d’interpréter le tube «Fix You», devenu pour les fans un véritable hymne à l'espoir, l’artiste a invité à son public à «lever les mains» et à «envoyer de l’amour à qui vous voulez dans le monde». «Vous pouvez l’envoyer à votre frère, votre sœur, aux familles qui traversent des moments terribles, à la famille de Charlie Kirk».

Alors que de certains fans ont critiqué le geste de Chris Martin, jugeant cette prise de parole inappropriée, d’autres, au contraire, ont salué cet hommage, alors que le jeune militant de 31 ans laisse derrière lui une femme et deux enfants. 

Sur scène, l'interprète de «Viva la Vida» a également appelé la foule à envoyer de l’amour «à des gens avec qui vous êtes en désaccord» et «à des personnes pacifiques au Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie», a-t-il ajouté.

Sur le même sujet Meurtre de Charlie Kirk : ce que l'on sait sur Tyler Robinson, jeune homme de 22 ans suspecté d'être le tueur Lire

Comme l'a annoncé Donald Trump, vendredi, le principal suspect dans le cadre du meurtre de Charlie Kirk, identifié par le gouverneur de l'Utah comme étant Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans, est actuellement en garde à vue. Le président américain a précisé que ce dernier a été dénoncé aux autorités par ses proches. 

ConcertcultureColdplay

À suivre aussi

Vatican : Pharrell Williams et Andrea Bocelli donneront un concert pour la paix et la fraternité ce samedi
Le chanteur Bad Bunny explique avoir exclu les Etats-Unis de sa tournée mondiale par crainte des raids de la police anti-immigration
The Weeknd se produira à cinq reprises en France en 2026, de nouvelles préventes prévues ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités