«Dalloway» : on a vu le nouveau thriller de Yann Gozlan avec Cécile de France et Mylène Farmer, et voici ce qu'on en a pensé

Il nous avait promis un thriller paranoïaque avec son nouveau film «Dalloway», en salles ce mercredi. Mais Yann Gozlan rate le coche malgré le jeu juste et sincère de Cécile de France.

L’intelligence artificielle n’en finit plus d’hanter les réalisateurs. Dans le 8e volet de «Mission : Impossible», «The Final Reckoning», sorti en mai dernier, Tom Cruise se débattait contre un dangereux programme surnommé «L’entité». Dans «Chien 51» de Cédric Jimenez, qui sera dévoilé le 15 octobre, Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche enquêtent dans un Paris anxiogène où l’IA prend peu à peu le contrôle. Et dans «Dalloway», attendu en salles ce mercredi 17 septembre, Yann Gozlan, à qui l’on doit le réussi «Boîte noire», son plus grand succès jusqu’à présent, s’interroge, sur fond de récit dystopique, sur l’impact des nouvelles technologies sur la création artistique.

Dans ce long-métrage adapté du roman «Les Fleurs de l'ombre» de Tatiana de Rosnay, et présenté hors compétition au 78e Festival de Cannes, Cécile de France prête ses traits à Clarissa, une romancière en mal d’inspiration qui pose ses valises dans une résidence d’artistes futuriste alors que le monde extérieur sombre dans le chaos. Là, dans cet univers totalement aseptisé, elle trouve de l’aide auprès de Dalloway, une assistante virtuelle qui devient de plus en plus envahissante. L’héroïne qui a connu un drame dans sa vie personnelle, semble peu à peu perdre pied, comme embarquée dans un délire paranoïaque. A moins qu’il ne s’agisse d’une terrible manipulation orchestrée par ses hôtes, comme le sous-entend l’un des résidents.

Un casting solide mais un scénario peu original

Dans les notes de production, Yann Gozlan explique avoir souhaité mettre en lumière le conflit entre l’homme et la machine. «La crainte du remplacement ne date pas d’hier. Avec ‘Dalloway’, je voulais renouveler et actualiser cette peur à travers le prisme de l’artiste. L’arrivée de ChatGPT et d’autres IA génératives rendent la question inquiétante d’un possible remplacement des artistes, d’une actualité brûlante. N’en avons-nous pas déjà pris le chemin quand certains sites marchands ou plates-formes de streaming mettent en place des algorithmes qui nous proposent de lire tel livre ou regarder tel film, adapté à nos goûts supposés», détaille-t-il. Partant de ce constat de prime abord palpitant, le réalisateur a tenté d’en faire un thriller haletant mais s’est quelque peu pris les pieds dans le tapis. Et ce malgré une mise en scène stylisée, une photographie soignée et un joli casting.

Cécile de France réussit à rendre le personnage de Clarissa crédible. Derrière cette intelligence artificielle qui séduit autant qu’elle effraie, on aura reconnu la voix suave de la chanteuse Mylène Farmer, qui partage l’affiche avec les talentueux Anna Mouglalis, Frédéric Pierrot et Lars Mikkelsen. Ce n’est donc pas l’interprétation qui fait défaut, mais un scénario prévisible et des scènes tout droit sorties d’un mauvais «Millenium», qui reste en deçà du thriller fantastique et paranoïaque que l’on espérait tant. À aucun moment, on ne ressent de l’effroi ou de l’empathie pour les protagonistes pourtant tous embarqués dans une sacrée galère. La tension promise laisse surtout place à l’ennui. On espère que Yann Gozlan parviendra de nouveau à nous envoûter avec son prochain long-métrage, «Gourou», avec Pierre Niney, au cinéma le 28 janvier prochain.