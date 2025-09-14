Eurovision 2026 : l’Irlande et les Pays-Bas menacent de se retirer du concours si Israël y participe

Après l'Espagne, l'Irlande et les Pays-Bas ont menacé de se retirer du concours Eurovision de la chanson si Israël maintient sa candidature.

Les boycotts s'enchaînent. Alors que plusieurs pays, dont l'Espagne ou encore la Slovénie, ont annoncé vouloir se retirer de l'Eurovision en cas de participation israélienne, c'est au tour de deux nouvelles nations de menacer la direction du concours de chant le plus suivi au monde. Vendredi, l’association de l’audiovisuel public néerlandaise Avrotros a fait savoir que les Pays-Bas boycotteront l'Eurovision si Israël maintient sa candidature.

Avrotros, chargé de la participation de son pays, a justifié sa décision par les «sérieuses violations de la liberté de la presse» commises par les Israéliens à Gaza, selon son communiqué. Elle accuse aussi Israël d’avoir commis «des interférences lors de la dernière édition, se livrant à une instrumentalisation politique de l’événement».

Le caractère apolitique du concours rappelé

Même son de cloche outre-Manche où l’Irlande, sept fois vainqueur à l’Eurovision, a fait part de son intention de ne pas concourir au côté d’Israël. Là aussi «la participation de l’Irlande serait inconcevable compte tenu des pertes humaines effroyables et persistantes à Gaza», a notamment expliqué le groupe audovisuel public irlandais RTE.

En mai, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait déjà appelé Israël à se retirer de l’Eurovision 2026, arguant que le pays devrait être soumis aux mêmes normes concernant la guerre à Gaza que celles qui ont été appliquées à la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

Reste à l'organisation, l'Union européenne de radio-télévision (UER), de trancher ou non. Malgré les pressions, l'UER, fondée 1950, refuse d'exclure KAN, la télévision publique israélienne. L’organisation continue de défendre le caractère apolitique du concours.

«Nous comprenons les préoccupations et les opinions profondément enracinées concernant le conflit actuel au Moyen-Orient. Chaque membre décide s’il souhaite participer au festival et nous respecterons toute décision prise», a expliqué Martin Grenne, directeur de l'Eurovision. Si habituellement les diffuseurs doivent annoncer leur participation au concours avant octobre, la date limite a été repoussée à décembre, sans pénalités financières.