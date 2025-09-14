Exposition universelle 2025 à Osaka : le concert historique d'Indochine enflamme le public japonais lors de la «journée France»

Dans le cadre de la «journée France» lors de l'Exposition Universelle 2025, à Osaka au Japon, le célèbre groupe Indochine a livré un concert, samedi 13 septembre, pour les milliers de fans présents.

Une grande première ! C'est un concert historique qu'Indochine a donné au Japon, samedi 13 septembre. À l'occasion de la journée dédiée aux pays lors de l'Exposition Universelle 2025, à Osaka, dans la région du Kansaï, le légendaire groupe de pop rock a fait résonner ses tubes, pour la première fois devant le public nippon.

«L'aventurier», «Trois nuits par semaine», «J'ai demandé à la lune»... Nicola Sirkis et ses acolytes ont enchanté le public japonais et quelques-uns venus de France pour l'occasion.

près d'une heure de show dans une salle remplie

Durant près d'une heure de show, avec une mise en scène visuelle à 360° et une salle pleine à craquer, Indochine a également interprété ses nouvelles chansons extraites de l'album «Babel Babel» écoulé à plus de 250.000 exemplaires en France, telles que «Le chant des cygnes» et «La belle et la bête».

Pour ce show historique, le premier au Japon, le groupe a clôturé cette «journée France». En amont, les judokas de l'équipe de France, dont la championne olympique à Tokyo en 2021 Clarisse Agbegnenou, ont effectué une démonstration en compagnie d'anciennes stars japonaises des tatamis, sous les yeux ébahis d'une quarantaine d'enfants, forcément ravis.

Depuis son inauguration en avril, l'Expo cumule déjà plus de 20 millions de visiteurs. Un nouveau record a été atteint ce jour avec plus de 230.000 visiteurs sur une seule journée. Depuis plusieurs mois, chacun des 150 pays présents sur cet événement, qui se termine le 13 octobre, s'est vu offert une journée dédiée.

De son côté, Indochine, le groupe aux treize millions d'albums vendus depuis le début de sa carrière (en 1981), prendra un peu de repos, après ce show historique. Avant de repartir sur les routes de l'Hexagone, dès le 10 octobre, pour reprendre sa tournée «Arena Tour» et défendre son dernier album «Babel Babel», déjà certifié Double Platine. Nicola Sirkis et son groupe passeront par Lyon, Paris, Dijon, Orléans, Rennes ou encore Bordeaux.