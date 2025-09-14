Le Splendid, ses duos célèbres, son jeu d’acteur... Christian Clavier se dévoile pour la première fois dans le documentaire «La vis comica»

A la manière d’une masterclass, Christian Clavier se livre comme jamais dans le documentaire «Christian Clavier : la vis comica» de David Serero qui sort au cinéma ce mercredi. L’occasion d’en savoir davantage sur l’un des acteurs préférés des Français.

Un génie français du rire. A 73 ans, Christian Clavier reste une figure incontournable de la comédie. En cinquante ans de carrière, l’acteur a tourné dans plus d’une centaine de films, cosigné le scénario de près d’une trentaine de longs-métrages et enregistre à lui seul plus de 100 millions d’entrées au cinéma. Dans «Christian Clavier : la vis comica», documentaire réalisé par David Serero attendu en salles ce mercredi 17 septembre, celui qui a incarné des personnages cultes et séduit des générations, se livre pour la première fois en toute sincérité et revient sur son métier et son parcours jalonné d'échecs et de succès.

Ce portrait inédit est également ponctué d’images d’archives et de nombreux témoignages de proches et d’acteurs ou réalisateurs qui ont travaillé avec lui comme Marie-Anne Chazel, Caterina Murino, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Didier Bourdon, Jean Reno, Jean-Marie Poiré, Philippe Lacheau, Baptiste Lecaplain, Patrice Leconte ou encore Rayane Bensetti. En près d’une heure et quart, les spectateurs vont en apprendre un peu plus sur Christian Clavier, cet «artisan infatigable (...) qui a toujours essayé de (s’)intéresser à ce qui ferait plaisir au public». «Ce film n’est pas seulement le récit d’un comique et de son œuvre. C’est l’histoire d’un homme qui a consacré sa vie à l’art de faire rire et d’émouvoir», rappelle David Serero en introduction.

Tsilla Chelton et Pierre Mondy : ses deux mentors

Alors qu’il n’a que 14 ans, Christian Clavier assiste à l’une des représentations de la pièce «Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes» de Jean Anouilh. «Je vois Michel Bouquet interpréter ce Bitos qui est un juge d’instruction. L’énergie, la force et l’interprétation (de ce comédien)... Je me suis dit : 'C’est ça que je veux faire'», se souvient avec émotion Christian Clavier. Dès lors, il fera la rencontre de professeurs et d'amoureux des mots qui le guideront. A commencer par Tsilla Chelton, l'inoubliable «Tatie Danielle», qui l’a formé aux classiques et à la méthode qui consiste «à travailler le sens de ce que l’on joue». «Elle voulait que je joue la tragédie car elle pensait que j’en avais la capacité. J’ai joué le vaudeville qui est finalement la tragédie à l’envers», précise l’ex-membre du Splendid.

Un homme a également compté dans la carrière de Christian Clavier : Pierre Mondy. Ce dernier l’a dirigé de multiples fois au théâtre et lui a surtout appris «le sens du comique et du rythme». Devant la caméra de David Serero, l’ancien élève se rappelle : «Pierre nous mettait en scène dans un tempo. Il m’a fait prendre conscience de la «vis comica» que j’avais. C’est une magie, un don».

Un sens inné pour le jeu et une technique bien à lui

Dans ce long-métrage unique, nombreux de ses partenaires saluent sa générosité, son implication, son professionnalisme ainsi que son exigence. Avant de tourner, Christian Clavier connaît son texte sur le bout des doigts et «ne répète que très peu», selon ses dires, souhaitant à tout prix «lutter contre la mécanisation». Comme Louis de Funès, l’acteur privilégie les changements de rythme puisqu’il n’y a pas «de comédie sans ruptures».

Il apprécie travailler avec les acteurs issus de la jeune génération et leur donner «le goût de jouer les uns avec les autres», lui qui a commencé avec ses copains du lycée - Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc - avec lesquels il partageait «un humour commun» et ce besoin d’écrire des rôles que personne ne souhaitait leur offrir. Face à un nouveau personnage à incarner, Christian Clavier confesse «ne jamais avoir peur». «C’est davantage de l’appréhension. Mais cela n’a jamais été paralysant. C’est plutôt un stimulant extraordinaire», précise-t-il.

Son amour pour les duos antagoniques

En regardant de près sa filmographie, on s’aperçoit que Christian Clavier aime relever les défis en se glissant dans la peau de personnages, réels ou fictifs, qui font partie de l’histoire de France. Sous la direction d’Alain Chabat, il a campé un Astérix plus vrai que nature, «le meilleur» selon le réalisateur et ex-Nuls. En 2002, il a également endossé le costume de Napoléon dans la mini-série réalisée par Yves Simoneau, une figure qu’il qualifie de «vertigineuse».

En 2023, le quotidien Le Figaro a publié un classement des 100 meilleurs acteurs ayant incarné cet homme d’État. Christian Clavier figure dans le Top 3, derrière Albert Dieudonné («Napoléon», 1927) et Pierre Mondy («Austerlitz», 1960).

Celui qui prend plaisir à se transformer multiplie aussi les duos. En témoigne ses collaborations répétées avec Didier Bourdon, Gérard Depardieu et Jean Reno qui, contrairement à la moitié du cinéma français, a accepté de jouer dans «L’Opération Corned Beef» sorti en 1991 et dont Christian Clavier avait cosigné le scénario avec Jean-Marie Poiré. C’est Marie-Anne Chazel qui avait eu l’idée de ce duo antagonique entre «ce petit bourré d’énergie et ce grand plus lent, à la manière de Laurel et Hardy».

Un record pour le roi de la comédie

Champion du box-office, Christian Clavier est, comme le souligne le comédien et réalisateur Philippe Lacheau («Babysitting», «Alibi.com»), le seul acteur français à avoir joué dans quatre films qui ont chacun dépassé les 10 millions d’entrées au cinéma. Il figure en effet au casting des «Visiteurs» de Jean-Marie Poiré en 1993, d’«Astérix : mission Cléopâtre» d’Alain Chabat en 2002, des «Bronzés 3» de Patrice Leconte en 2006, ainsi que de «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu» de Philippe de Chauveron en 2014.

A chaque fois, il choisit la comédie sans se soucier de ce que pensent certains de ses pairs qui considèrent parfois ce genre cinématographique comme un art mineur. «J’ai essayé au maximum d’être un artiste populaire, de m’intéresser à ce qui ferait plaisir au public, note l’interprète de l’inimitable Jacquouille la Fripouille. Nous faisons partie de la culture (...) qui est plus forte que nous et que nos égos que nous pouvons avoir par rapport à notre carrière. J’évite absolument (de prendre en compte) le point de vue des snobs».

Avec ses compagnons de la troupe du Splendid, il a pris sa revanche auprès de tous ceux qui boudent les comédies populaires, en se voyant décerner un César d’anniversaire sur la scène de l’Olympia lors de la grand-messe du 7e art en mars 2021.