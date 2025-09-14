Romance : 3 nouveautés à lire absolument pour réchauffer les coeurs

Au rayon romance, plusieurs nouveautés ont particulièrement retenu notre attention. Des histoires tendres, pétillantes, passionnées, relevées d’une touche d’humour et de piques bien senties, qui séduiront à coup sûr les lecteurs en quête d’émotions fortes.

le plus vertigineux : «Atmosphère», de Taylor Jenkins Reid

©Charleston

Toucher les étoiles et devenir astronaute, tel est le rêve d’enfance de Joan Goodwin. Mais dans l’Amérique des années 1980, où l’espace demeure un territoire réservé aux hommes, elle a opté pour l’astrophysique. Jusqu’au jour où la NASA ouvre enfin ses portes aux femmes. Brillante et passionnée, elle saisit sa chance et parvient enfin à se faire une place. Jusqu’à ce jour de décembre 1984, au centre de contrôle à Houston, qui va changer le destin des astronautes, mais aussi celui de Joan, restée sur Terre. Nul besoin d’être passionné par l’espace pour aimer ce roman, qui met en scène une histoire d’amour intense et sincère, et que l’on referme la gorge serrée. Avec «Atmosphère», la romancière américaine Taylor Jenkins Reid livre un récit à la fois épique et haletant, où la conquête spatiale croise celle du cœur avec justesse.

«Atmosphère», Taylor Jenkins Reid, 464 pages, éd. Charleston, 22,90€.

le plus intense : «21 jours par semaine», de Rita Perse

©La Musardine

Après «Adulte Air», où elle soudait l’épanouissement d’une quadragénaire dans une relation adultère, Rita Perse revient sur la scène littéraire avec «21 jours par semaine», une chronique intime qui ne laisse pas indifférent, tant par sa plume, addictive et audacieuse, que par son thème : le polyamour. Cette fois, l’écrivaine suisse met en scène ses amours libres à travers le personnage d’Athéna, 37 ans, mère de trois enfants. Autour d’elle gravitent quatre hommes - Darius, Florent, Stanislas, Adrien -, incarnant tour à tour liberté, virilité, stabilité et passion. Découpé en chapitres brefs, l’ouvrage déborde d’amour et de désir, tout en questionnant la soif de liberté, les conventions sentimentales et la viabilité des amours multiples. Il est destiné à un public averti et adulte.

«21 jours par semaine», Rita Perse, 200 pages, éd. La Musardine, en librairie le 25 septembre, 18€.

le plus réconfortant : «Ember falls», d'Alicia Garnier

©Albin Michel

Pour passer un délicieux moment, vous pouvez compter sur «Ember Falls», d'Alicia Garnier. Au menu : des pâtisseries alléchantes, une bonne dose de sororité et des papillons dans le ventre. Plus précisément, on y fait la connaissance de July qui, dans sa vie, a deux priorités. La première : remporter le concours annuel de pâtisserie. La deuxième : détester Tate, son rival depuis des années, un homme aussi agaçant que redoutablement séduisant. Mais entre deux piques, ce dernier lui fait une proposition pour le moins inattendue : se faire passer pour sa petite amie. Le plus fou, c'est qu'elle pourrait bien accepter. Les personnages sont attachants, la lecture réconfortante, l’ambiance chaleureuse. Un «small town» comme on les aime, qui nous fait passer par de multiples émotions, et qui se déguste comme une bonne tasse de thé fumante.

«Ember falls», Alicia Garnier, 528 pages, éd. Albin Michel, Nox Romance, 19,90€.