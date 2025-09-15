Intervision : qui est Brandon Howard, le candidat américain de la version russe du concours Eurovision ?

Les Etats-Unis participent à l'Intervision, le concours russe alternatif à l’Eurovision relancé cette année à l'initiative de Vladimir Poutine et dont le show final aura lieu ce 20 septembre. C'est un certain Brandon Howard qui défendra les couleurs américaines.

Réinstauré en février dernier par un décret du président russe Vladimir Poutine qui a souhaité faire renaître l'événement organisé à l'époque soviétique entre les pays alliés de l'URSS, l’Intervision, concours rival de l’Eurovision, livrera son show final ce 20 septembre.

Malgré le contexte international tendu, les Etats-Unis y seront représentés et pas par un parfait inconnu puisqu'il s'agit d'un certain Brandon Howard.

Check the contest song “WE ARE CHAMPIONS” by the singer B. Howard @bhowardofficialfrom USA: https://t.co/s0zZ05MOMX 🇺🇸



This song is a fiery anthem created for stadiums, festivals and world unity 🌍



Please support it with your likes 👍#Intervision2025pic.twitter.com/Pq4rH9rDO2 — Intervision 2025 (@intervisionwld) September 2, 2025

Si ce chanteur de RnB n’est pas une superstar internationale, son nom avait fait les gros titres des sites people en 2014. Cette année-là la rumeur avait couru qu'il était le fils caché de Michael Jackson avec qui il nourrissait, et c'est encore le cas aujourd'hui, une certaine ressemblance.

Des articles avaient à l'époque laissé entendre qu'un test ADN allant dans ce sens avait été réalisé mais aucune authentification n'avait étayé cette affirmation.

Il avait ensuite aussi été rapporté que le père de Michael Jackson, Joe, avait managé la mère de Brandon Howard, l'auteure-compositrice-interprète à succès dans les années 1980 Miki Howard, laissant cette fois à penser que Joe Jackson pourrait avoir été le géniteur. Surnommée Billy, la légende dit que c'est Miki Howard qui avait inspiré la chanson «Billie Jean» en 1982.

Brandon Howard, qui à plusieurs reprises certifié qu'il n'était pas à l'origine de ces rumeurs, est né le 2 avril 1981. Il est originaire de Los Angeles et a commencé sa carrière en tant que producteur et auteur-compositeur pour d'autres artistes en 2003. Il a reçu ses premiers crédits officiels sur l'album de Ne-Yo «In My Own Words» en 2006 avant d'entamer une carrière solo en 2010 après le succès de son single «Dancefloor».

Il a depuis collaboré avec de nombreux artistes américains de renom (Vanessa Hudgens, Lupe Fiasco...) et a notamment sorti un duo, «I'm Fly» avec... Stomy Bugsy.

«Brandon, nous espérons que ta profondeur émotionnelle et ton énergie électrisante captiveront notre public», ont déclaré les organisateurs du concours Intervision dans un message publié sur Telegram en août.

Music has connected us: USA presents its representative at “Intervision’25”. Meet singer, songwriter and producer Brandon “B.” Howard 🇺🇸



He is a world-class star whose music beats borders and unites cultures 🤝



Please support him with your likes 👍#Intervision2025pic.twitter.com/tXFzEHafa7 — Intervision 2025 (@intervisionwld) August 21, 2025

Il défendra le couleurs américaines avec le titre «We are Champion».





La présence américaine dans le concours Intervision dans le contexte actuel de bras de fer entre la Russie et les Occidentaux suscite évidemment la curiosité.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré qu'il considérait cet événement comme «un instrument de propagande hostile et un moyen de blanchir la politique agressive de la Fédération de Russie».

Cinquième dans l'ordre de passage

Une vingtaine de pays ont confirmé leur participation à l'Intervision dont des alliés (Bélarus, Arménie, Kazakhstan) et partenaires (Chine, Inde, Brésil, Iran) traditionnels de la Russie.

Mais aussi d'autres pays tels que l'Arabie Saoudite, l'Egypte, le Mexique ou la Thaïlande.

C’est Cuba, Zulema Iglesias, qui ouvrira la show final qui aura lieu le 20 septembre.

Le tirage au sort pour l'ordre de passage s'est déroulé sous la forme d'un goûter traditionnel russe. Des tasses de thé au revêtement spécial ont révélé les numéros des artistes.

@intervision_world It was wow! The official ceremony of the draw for the international contest "Intervision'25" was held with a grandiose scale and sincere hospitality 🔥 characteristic of our country ⚡️First, about the results. In this order, representatives of the following countries will perform: 1 - Cuba 🇨🇺 2 – Kyrgyzstan 🇰🇬 3 - China 🇨🇳 4 - Egypt 🇪🇬 5 - United States 🇺🇸 6 - Kenya 🇰🇪 7 - Kazakhstan 🇰🇿 8 - UAE 🇦🇪 9 - Russia 🇷🇺 10 - Brazil 🇧🇷 11 - Tajikistan 🇹🇯 12 - Qatar 🇶🇦 13 - Madagascar 🇲🇬 14 - Saudi Arabia 🇸🇦 15 - Colombia 🇨🇴 16 - Ethiopia 🇪🇹 17 - Venezuela 🇻🇪 18 - Serbia 🇷🇸 19 - South Africa 🇿🇦 20 - Vietnam 🇻🇳 21 - Belarus 🇧🇾 22 - Uzbekistan 🇺🇿 23 - India 🇮🇳 The ceremony took place at the National Center "Russia". The participants of the competition were greeted by the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Viktorovich Lavrov in a video message. Head of the Presidential Directorate for Public Projects Sergey Novikov and Intervision Ambassador Klava Koka gave their parting words from the stage. Giving a piece of the Russian soul, People's Artist of Russia Nadezhda Babkina and the ensemble "Russian Song", ambassadors of the "Intervision" contest - the group AY YOLA, singer ST with the folklore group OYME performed for the delegations. The draw was held in the format of a traditional Russian tea party. The central art object was the charismatic "Tsar Samovar", around which "magical" mugs with a special coating were located - serial numbers appeared when artists poured hot water from a samovar into them 🇷🇺 Это было вау! Официальная церемония Жеребьёвки международного конкурса «Интервидение’25» состоялась со свойственным для нашей страны грандиозным размахом и душевным гостеприимством 🔥 ⚡️Сначала о результатах. В такой последовательности выступят представители стран: 1 — Куба 🇨🇺 2 — Кыргызстан 🇰🇬 3 — Китай 🇨🇳 4 — Египет 🇪🇬 5 — США 🇺🇸 6 — Кения 🇰🇪 7 — Казахстан 🇰🇿 8 — ОАЭ 🇦🇪 9 — Россия 🇷🇺 10 — Бразилия 🇧🇷 11 — Таджикистан 🇹🇯 12 — Катар 🇶🇦 13 — Мадагаскар 🇲🇬 14 — Саудовская Аравия 🇸🇦 15 — Колумбия 🇨🇴 16 — Эфиопия 🇪🇹 17 — Венесуэла 🇻🇪 18 — Сербия 🇷🇸 19 — ЮАР 🇿🇦 20 — Вьетнам 🇻🇳 21 — Беларусь 🇧🇾 22 — Узбекистан 🇺🇿 23 — Индия 🇮🇳 Церемония прошла в Национальном центре «Россия». Участников конкурса в видеообращении поприветствовал министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров. Со сцены свои напутствия дали Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков и посол «Интервидения» Клава Кока. Подарив частичку русской души, перед делегациями выступали народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская Песня», послы конкурса «Интервидение» - группа AY YOLA, певец ST c фольклорным коллективом OYME. Жеребьёвка проходила в формате традиционного русского чаепития. Центральным арт-объектом стал харизматичный «Царь-Самовар», вокруг которого расположились «магические» кружки со специальным покрытием — порядковые номера проявлялись, когда артисты наливали в них горячую воду из самовара 🇷🇺 #intervision♬ original sound - INTERVISION

Voici l'ordre complet de passage. Brandon Howard y apparaît en cinquième position.

1 - Cuba

2 - Kirghizistan

3 - Chine

4 - Égypte

5 - États-Unis

6 - Kenya

7 - Kazakhstan

8 - Émirats arabes unis

9 - Russie

10 - Brésil

11 - Tadjikistan

12 - Qatar

13 - Madagascar

14 - Arabie saoudite

15 - Colombie

16 - Éthiopie

17 - Venezuela

18 - Serbie

19 - Afrique du Sud

20 - Vietnam

21 - Biélorussie

22 - Ouzbékistan

23 - Inde

La Russie sera quant à elle représentée par le chanteur pop pro-guerre Shaman (de son vrai nom Yaroslav Yuryevich Dronov).

Pour mémoire, la Russie a participé à l'Eurovision de 1994 à 2021 et gagné l’édition 2008 avec Dima Bilan et le titre «Believe». Comme le veut la tradition, le concours avait été l’année suivante organisé par Moscou. Les responsables russes ont à plusieurs reprises critiqué l’Eurovision, en particulier après la participation du chanteur travesti autrichien Conchita Wurst, vainqueur de l'édition de 2014. Elle a été bannie du concours en 2022, après le début de son offensive contre l'Ukraine.