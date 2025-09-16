Mort de Robert Redford : le jour où l'acteur a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière (vidéo)

La carrière de Robert Redford, qui s’est éteint à 89 ans ce mardi, a été auréolée de multiples récompenses. En 2019, l’acteur et réalisateur américain avait notamment reçu un César d'honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Légende de cinéma américain, Robert Redford a rendu son dernier souffle ce mardi, à l’âge de 89 ans, laissant derrière lui des grands succès et des rôles inoubliables, qui lui ont valu de multiples distinctions. En 2019, dans la salle Pleyel, à Paris, Robert Redford a notamment reçu le César d'honneur de la 44e cérémonie des récompenses du cinéma français, consacrant l'ensemble de sa carrière.

Après une longue standing ovation, il a raconté plusieurs souvenirs de jeunesse, évoquant entre autres ce béret acheté à son arrivée à Paris «pour avoir l'air français». Puis un jour, «alors que j'étais avec un groupe d'artistes, un Américain est venu me voir et m'a dit : 'Est-ce que tu es un touriste américain ?' Je voulais m'intégrer au maximum, donc je me suis débarrassé du béret», avait-t-il plaisanté.

Il a ensuite rappelé tout l'attachement qu'il porte à l'Hexagone. «Je me souviendrais toujours de mes expériences en France en tant que jeune artiste. Elles m'ont marqué à tout jamais et je suis très touché par cet immense honneur», avait confié sur scène le légendaire acteur, également fondateur du festival de Sundance, devenu la référence internationale du film indépendant.

"Je me rappellerai toujours de mes expériences en France."

Robert Redford reçoit le César d'honneur.



44e Cérémonie des #César2019 en clair, direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL ► https://t.co/n2kRTiMKpcpic.twitter.com/FA2Fj4vNN2 — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 22, 2019

Trois ans plus tard, en 2002, Robert Redford a également reçu un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Toutefois, en tant qu’acteur, il n’a jamais été récompensé pour un film en particulier, malgré des performances remarquées dans plusieurs grands classiques. Pour mémoire, le comédien a notamment joué dans «Butch Cassidy et le Kid» (1969), «L'Arnaque» (1973), «Gatsby le Magnifique» (1974), «Les Trois Jours du Condor» (1975) ou encore «Les Hommes du président» (1976).

En tant que réalisateur, on lui doit «Des gens comme les autres» (1980), son premier long-métrage, qui a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Sans oublier «Et au milieu coule une rivière (1992) et «L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux» (1998), adapté du best-seller de Nicholas Evans.