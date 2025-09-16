Mort de Robert Redford : les 5 rôles les plus marquants de sa carrière

Icône du cinéma hollywoodien, l’acteur américain Robert Redford, décédé ce mardi à l’âge de 89 ans, laisse derrière lui une filmographie riche et foisonnante. Voici cinq rôles qui ont marqué sa carrière.

Il avait reçu un Oscar pour l’ensemble de sa carrière en 2002, mais n’a jamais été récompensé en tant qu’acteur par la prestigieuse académie. Pourtant, Robert Redford qui s’est éteint dans son sommeil, ce mardi 16 septembre, dans l’Utah (Etats-Unis), a joué en soixante de carrière dans plus de 70 longs-métrages, pour certains devenus des classiques.

«Butch Cassidy et le Kid» (1970)

C’est grâce à ce western de George Roy Hill que Robert Redford, ce beau blond au physique avantageux et au regard perçant, voit croître sa notoriété dans le monde entier. Dans ce film culte, l’acteur donne la réplique à un autre grand nom du 7e art, Paul Newman, qu’il retrouva dans «L’arnaque», sorti en 1974. Tous deux prêtent leurs traits à Butch Cassidy et Sundance Kid, des hors-la-loi qui pillent les trains et les banques au début du XXe siècle dans le Wyoming. Le scénariste William Goldman avait fait le choix de remanier le script afin qu’il colle au plus près aux caractères des deux interprètes principaux. Le long-métrage a décroché 4 Oscars.

«Les trois jours du Condor» (1975)

Entre Sydney Pollack et Robert Redford, c’est une grande histoire d’amour puisque le réalisateur dirigea la star à sept reprises. Après «Propriété interdite» (1966), «Jeremiah Johnson» (1972) et «Nos plus belles années» (1973), les deux hommes se retrouvent pour ce thriller d’espionnage dans lequel le comédien interprète Joseph Turner, un agent de la CIA qui se lance dans une course contre-la-montre pour faire la lumière sur les meurtres de ses collègues et démanteler un réseau d’espions au sein même de l’agence. Ce duo se retrouvera ensuite pour «Le Cavalier électrique» (1979) et «Havana» (1990), sans oublier le magistral «Out of Africa» avec Meryl Streep (1986).

«Les hommes du président» (1976)

Après «Gatsby le magnifique», le public retrouve l'acteur dans cette enquête haletante signée Alan J. Pakula et inspirée de l’histoire vraie de deux journalistes du Washington Post qui ont révélé l’affaire du Watergate, laquelle a conduit le président Richard Nixon à la démission. Robert Redford incarne Bob Woodward, Dustin Hoffman campe Carl Bernstein. A noter qu’à l’origine, Robert Redford, passionné par cet incroyable récit, avait acheté en 1974 les droits du livre de ces deux grandes figures du journalisme avant que la Warner n’accepte de financer le projet d’adaptation. Les Oscars ont décerné à ce film quatre statuettes.

«Out of Africa – Souvenirs d’Afrique» (1986)

Cette romance inoubliable sublime le couple formé par Robert Redford, chasseur de fauves indomptable, et sa partenaire Meryl Streep qui tombe sous son charme. Après «Gatsby le magnifique», l’Américain se présente pour tous comme l'archétype de l'amant idéal, romantique et indépendant qui évolue dans des paysages somptueux. Cette adaptation de l'autobiographie éponyme de l'écrivaine Karen Blixen a obtenu 7 Oscars et trois Golden Globes.

«L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux» (1998)

Son cinquième film en tant que réalisateur pour lequel il passe aussi devant la caméra, est l’adaptation du best-seller de l'écrivain britannique Nicholas Evans. Coiffé d’un chapeau de cowboy, Robert Redford à qui l’on doit l’émouvant «Et au milieu coule une rivière», rend hommage aux grands espaces du Montana à travers l’histoire d’une jeune fille, jouée par Scarlett Johansson, qui trouve de l’aide auprès d’un dompteur de chevaux pour combattre sa peur de l’animal. Kristin Scott Thomas figure également au casting.