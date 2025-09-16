Mort de Robert Redford : qui est sa femme Sibylle Szaggars de 21 ans sa cadette ?

L’acteur et réalisateur Robert Redford est décédé à l’âge de 89 ans. L’icône du cinéma hollywoodien partageait sa vie avec l’artiste peintre Sibylle Szaggars, sa seconde épouse depuis 2009.

Robert Redford a régulièrement joué les bourreaux des cœurs au cinéma. Mais dans la vie, c’est le cœur de Sibylle Szaggars, de 21 ans sa cadette, qu’il avait fait chavirer au milieu des années 1990. Depuis près de 30 ans, l’acteur oscarisé partageait sa vie avec l’artiste peintre allemande née en 1957. Une longue histoire d’amour amorcée en 1996. Mais il aura fallu attendre 13 ans avant que Robert Redford n’épouse l’artiste en seconde noce, en 2009, à Hambourg, ville natale de Sibylle Szaggars.

Un couple qui partageait une même passion

Un couple uni par la passion de l’art. Et pour cause, à l’âge de 18 ans, Robert Redford se voyait un autre avenir que celui d'acteur. La star qui a multiplié les grands rôles au cinéma rêvait de devenir artiste peintre, comme il l’avait confié à l’occasion d’une Master class à la Cinémathèque française en 2019, rapportait à l’époque Le Point. C’est d’ailleurs à cette période que l’interprète d’«Out of Africa» ou de «Butch Cassidy et le kid» s’était définitivement éloigné du monde du cinéma, préférant passé les dernières années de sa vie loin du star-system, à peindre au côté de sa seconde épouse.

Mais la star du 7e art a connu une autre grande histoire d’amour avant son union avec l’artiste peintre. Il a vécu plus de 25 ans avec Lola Van Wagenen, historienne américaine, qu’il avait épousé en 1985, à l’âge de 22 ans. Le couple avait divorcé 27 ans plus tard en 1985. Ensemble ils ont eu quatre enfants : Scott, décédé du syndrome de la mort subite du nourrisson, Shauna, bientôt 65 ans, James, décédé d’un cancer en 2020 à l’âge de 58 ans et Amy, sa dernière fille, âgée de 54 ans. Une famille en deuil aujourd'hui.