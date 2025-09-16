Mort de Robert Redford : «un lion s'en est allé» pleure Meryl Streep parmi les nombreuses stars à rendre hommage à la légende du cinéma

Robert Redford est décédé ce mardi à 89 ans. L’annonce de sa mort a soulevé une vague d’hommages dont un poignant de Meryl Streep qui avait joué à ses côtés dans «Out of Africa».

L'icône du cinéma Robert Redford, acteur et réalisateur de légende devenu le pygmalion du cinéma indépendant avec son Festival de Sundance, est décédé à l'âge de 89 ans. La triste nouvelle a été confirmée dans un communiqué par Cindi Berger, directrice générale de l'agence de publicité Rogers & Cowan PMK qui a déclaré qu’il est décédé dans son sommeil, «entouré de ceux qu'il aimait», à son domicile dans l'Utah.

Elle avait été sa partenaire dans «Out of Africa», Meryl Streep a été parmi les premières personnalités à réagir à sa disparition en confiant dans un communiqué : «Un des lions s’en est allé. Repose en paix, mon cher ami.»

Le président Donald Trump, informé du décès de la star pendant une allocution, a déclaré : «Il y a eu des années où il n'y avait personne de meilleur. Durant une période, il était le plus sexy», a-t-il ajouté.

Le réalisateur Ron Howard a écrit : «Merci à Robert Redford, figure culturelle extrêmement influente, pour ses choix créatifs en tant qu'acteur, producteur et réalisateur, et pour avoir lancé le Festival du film de Sundance, qui a propulsé le mouvement du cinéma indépendant américain. Un artiste révolutionnaire».

Jane Fonda a salué la mémoire d'«une personne magnifique à tous égards» qui «incarnait une Amérique pour laquelle nous devons continuer à nous battre». «Ça m’a frappé de plein fouet ce matin en lisant que Bob était parti. Je n’arrive pas à arrêter de pleurer», a ajouté l'actrice.

«C’était un gentleman», a confié Charlotte Rampling en se remémorant auprès du Parisien le tournage de «Spy Game, jeu d’espions», un long-métrage de Tony Scott, sorti en 2001. «On m’avait proposé de jouer une espionne, C’était un tout petit rôle, juste une apparition. On m’a dit : Est-ce que vous accepteriez de venir et d’embrasser Robert Redford sur la bouche ?, raconte l‘actrice britannique. C’était un film avec Robert Redford et Brad Pitt, quand même ! Le jour du tournage, on était dans une grande et très belle maison, en Angleterre. Quand j’ai vu Redford, je lui ai dit que j’avais accepté ce film uniquement pour pouvoir l’embrasser. Ça nous a fait beaucoup rire». A propos de leur rencontre, elle a confié : «C’était un beau moment. C’était quelqu’un de très cultivé, une belle intelligence. Il a beaucoup apporté au cinéma, notamment grâce au Festival du film de Sundance».

Spencer Cox, le gouverneur de l'Utah où se tient le Festival de Sundance, a également rendu hommage à Robert Redford, écrivant sur les réseaux sociaux : «Il y a des décennies, Robert Redford est arrivé en Utah et est tombé amoureux de cet endroit. Il chérissait nos paysages et a laissé un héritage qui a fait de l'Utah un lieu propice à la narration et à la créativité. Grâce à Sundance et à son dévouement pour la conservation, il a fait découvrir l'Utah au monde entier. Aujourd'hui, nous rendons hommage à sa vie, à sa vision et à sa contribution durable à notre État.»

L'écrivain Stephen King a posté : «Il faisait partie du passionnant Nouvel Hollywood des années 1970 et 1980. Difficile de croire qu'il avait 89 ans».

L’actrice Marlee Matlin, lauréate d'un Oscar, a posté sur X : «Notre film, ‘CODA’, a été remarqué par tous grâce à Sundance. Et Sundance a vu le jour grâce à Robert Redford. Un génie nous a quittés. Repose en paix, Robert.»

L'ancienne secrétaire d'État et candidate à la présidence Hillary Clinton a décrit Robert Redford comme une «véritable icône américaine». Dans un message publié sur X, elle déclare : «J'ai toujours admiré Robert Redford, non seulement pour sa carrière légendaire d'acteur et de réalisateur, mais aussi pour ce qui a suivi. Il a défendu des valeurs progressistes comme la protection de l'environnement et l'accès aux arts tout en créant des opportunités pour les nouvelles générations de militants et de cinéastes.»



Le cinéaste James Gunn a partagé un hommage sur Instagram, écrivant : «J'ai grandi avec ses films : ses performances posées et spontanées et sa grâce omniprésente. C'était LA star de cinéma, et il nous manquera beaucoup. Repose en paix, Robert.»

Antonio Banderas a posté : «Robert Redford nous quitte, une icône du cinéma à tous égards. Acteur, réalisateur, producteur et fondateur du Festival de Sundance. Son talent continuera de nous émouvoir à jamais, rayonnant à travers les images et dans nos mémoires. Repose en paix.»

Pour Ben Stiller «aucun acteur n’est plus iconique».

Adil Hussain, acteur de «L'Odyssée de Pi» souligne que «son engagement pour un cinéma significatif, son œuvre et les scénarios qu'il a choisis d'interpréter en tant qu'acteur sont une source d'inspiration profonde pour beaucoup, et une source de frustration pour moi. Il ne suivait pas la mode dominante… Il tenait bon… Il évitait catégoriquement les histoires binaires… C'était un artiste remarquable… Que Dieu bénisse son âme et repose en paix, cher Robert Redford, tu as suffisamment fait pour l'humanité grâce au cinéma.»

Piers Morgan estime qu'il est est le «plus grand de tous les temps» et une «véritable légende d'Hollywood».

L'actrice oscarisée Jamie Lee Curtis a également salué les réalisations de Robert Redford : «UNE VIE ! FAMILLE • ART • TRANSFORMATION • DÉFENSE • CRÉATION • HÉRITAGE Merci Robert Redford»

Tom Rothman, président-directeur général de Sony Pictures Motion Picture Group, a déclaré : «Outre son talent titanesque d'acteur et de réalisateur, en tant que membre de la première heure du conseil d'administration du Sundance Institute, j'ai pu constater de visu l'engagement passionné du Sundance Kid envers le cinéma indépendant et les jeunes artistes. Robert Redford a véritablement donné en retour. Le cinéma américain aurait été bien plus pauvre sans lui. L'héritage exceptionnel d'un homme exceptionnel.»

Le Sundance Institute a déclaré dans un communiqué : «Nous sommes profondément attristés par la perte de notre fondateur et ami Robert Redford. La vision de Bob d'un espace et d'une plate-forme pour les voix indépendantes a lancé un mouvement qui, plus de quatre décennies plus tard, a inspiré des générations d'artistes et redéfini le cinéma aux États-Unis et dans le monde entier. Au-delà de son immense contribution à la culture en général, sa générosité, sa clarté d'esprit, sa curiosité, son esprit rebelle et son amour du processus créatif nous manqueront. Nous sommes honorés de compter parmi les gardiens de son héritage remarquable, qui continuera de guider l'Institut à perpétuité.»

Les équipes du Lincoln Center saluent la mémoire d’«une véritable icône», «un défenseur infatigable des jeunes talents du cinéma».

L'actrice et productrice Roma Downey a écrit sur Facebook : «Repose en paix, Robert Redford. Tu nous as tant apporté grâce à ton talent et à ta vision extraordinaires. Tu nous as offert de nombreuses performances mémorables, tant en tant qu'acteur que réalisateur, et tu as offert aux artistes tous les encouragements et opportunités avec Sundance. Tu as fait de notre monde un endroit meilleur. Nous te saluons. Tu es une légende. Nous prions pour ta famille afin qu'elle soit réconfortée en cette période de deuil.»

Rosie O'Donnell a publié sur Instagram une photo de Robert Redford et Barbra Streisand tirée du film «Nos plus belles années» (1973) avec la légende : «Nous ne serons plus jamais les mêmes. Bonne nuit, Bob. Quel héritage !»

Colman Domingo a publié sur X : «Avec amour et admiration. Merci, Monsieur Redford, pour votre impact durable. Votre présence se fera sentir pendant des générations. Reposez en paix.»

William Shatner a présenté ses «condoléances à la famille de Robert Redford» et James Dreyfus a écrit sur X : «RIP Robert Redford. Acteur formidable, réalisateur brillant. Véritable légende.»

L'auteure Marianne Williamson a posté un massage sur X relevant que «peu de gens ont autant contribué à la société américaine que Robert Redford au cours de leur vie».

Elle a ajouté : «Dans des domaines aussi variés que le cinéma, la défense de l’environnement et la politique, il a utilisé son immense pouvoir pour contribuer à créer un monde meilleur. Puisse-t-il reposer dans un bonheur éternel.»