«Regarde» : pourquoi ce film avec Audrey Fleurot et Dany Boon vaut-il le coup d'œil ?

Pour son retour au cinéma, Audrey Fleurot donne la réplique à Dany Boon dans «Regarde» qui sort ce mercredi. Une comédie dramatique touchante et drôle qui revient sur la difficulté d'être parents.

Dans la lignée d’«Un p’tit truc en plus» d'Artus, carton au box-office avec ses 11 millions d’entrées, le réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud prouve avec «Regarde», en salles ce mercredi 17 septembre, que le handicap peut faire naître des moments de comédie. Un nouveau long-métrage drôle et émouvant - le troisième pour l’auteur du «Test» et des «Cobayes» - qui offre une véritable bouffée d'air frais et une sensation de vacances prolongées. Malgré un sujet des plus graves.

A l’affiche, un casting de stars. Audrey Fleurot qui vient de faire ses adieux à la survoltée mais non moins attachante Morgane Alvaro de la série phénomène «HPI», et Dany Boon qui s’apprête à remonter sur les planches avec son nouveau one man show «Clown n’est pas un métier !!». Ces deux-là incarnent sur grand écran Chris et Antoine, deux parents séparés, mais toujours unis par la garde de leur fils, Milo. S'ils ne peuvent plus se supporter en raison d’une forte incompatibilité d’humeur, la rancune entre les anciens amants va néanmoins devoir être mise de côté au moment où une maladie rare touche leur adolescent de 16 ans. Milo est atteint d’une rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative qui lui fera à terme perdre la vue.

Une ode à la résilience et à la parentalité

Aussitôt l'annonce tombée, le trio décide de faire fi des remarques du corps médical et de prendre la route en direction du bord de mer, là où vit Papichou, le grand-père de Milo et veuf (bouleversant Nicolas Marié) qui compense le manque d'amour par un excès de sucreries. Tous espèrent partager les plus beaux souvenirs possibles avant que ne s'effacent les visages et les paysages. Et chacun à sa manière va tenter de surmonter cette épreuve en y apportant une bonne dose de légèreté.

Toujours sur le fil, «Regarde» ne sombre jamais dans le pathos grâce à des personnages haut en couleurs, mais ne prend pas parti non plus de rire de tout. Si Isabelle, la petite-amie d’Antoine, se réfugie dans un optimisme à toute épreuve devenant vraiment pesant, la tristesse n’épargne personne, pas même la délurée et parfois immature Chris. Une ode à la résilience, à la tolérance et à la parentalité sur laquelle nous conseillons de lever les yeux.