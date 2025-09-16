Rock en Seine : The Cure clôturera l'édition 2026 annonce le festival

Rock en Seine a annoncé ce mardi la première tête d’affiche de sa prochaine édition, avec la venue du légendaire groupe britannique The Cure, en clôture du festival.

Déjà un premier nom. A peine l’édition 2025 achevée, Rock en Seine va déjà de l’avant. La première tête d’affiche de l’édition 2026 a été dévoilée ce mardi. Les stars du rock britannique The Cure ont annoncé qu’ils investiraient la grande scène du domaine de Saint Cloud, le 30 août 2026, en clôture du festival. L’emblématique groupe jouera pour la seconde fois à Rock en Seine, sept ans après leur première participation en 2019. Fin 2024, le groupe avait créé l'événement en sortant son quatorzième album «Songs of a Lost World», seize ans après leur dernier opus.

Pour ce grand retour, Robert Smith, chanteur et leader du groupe depuis sa création en 1976, sera accompagné de son fidèle bassiste Simon Gallup, du batteur Jason Cooper, du claviériste Roger O’Donnell et du guitariste Reeves Gabrels. Les places pour la journée du dimanche seront mises en vente mercredi 17 septembre, à 17H sur le site du festival, ont par ailleurs noté les organisateurs dans un communiqué, précisant que «le reste de la programmation sera annoncée très prochainement».

La 22e édition de Rock en Seine doit se tenir du 26 au 30 août 2026. Cette année le festival a réuni 148.000 spectateurs, enregistrant une baisse de fréquentation d’environ 30.000 festivaliers.