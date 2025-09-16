Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G... le festival Coachella dévoile sa programmation 2026

Le festival Coachella a dévoilé ce mardi la programmation de son édition 2026, avec Sabrina Carpenter, Justin Bieber et Karol G en têtes d’affiche.

Plus de secrets. Dans une publication partagée sur les réseaux, mardi 16 septembre, les organisateurs du festival Coachella ont dévoilé les noms des artistes attendus dans le désert californien sur deux week-ends en avril prochain.

Sabrina Carpenter, dont le septième album «Man’s best friend» est sorti le mois dernier avec succès, figure parmi les têtes d’affiche de l’édition 2026 au côté notamment de Justin Bieber, qui a dévoilé coup sur coup deux albums surprise, en juillet dernier et au début du mois intitulés «Swag» et «Swag II». Le chanteur canadien de 31 ans, particulièrement rare sur scène depuis 2022 à la suite de problèmes de santé, marquera ainsi le festival, comme la star de la pop et du reggaeton, Karol G. Tous se sont déjà produits à Coachella.

Le DJ italien Anyma compte également parmi les stars attendues et dévoilera en première mondiale son projet AEden.

The Strokes, Iggy Pop, mais aussi les groupes britanniques The XX et Disclosure, la chanteuse Addison Rae ou encore le rappeur Young Thug participeront à cette édition parmi la centaine d’artistes programmés.

Le festival Coachella, est l'un des rendez-vous les plus populaires aux Etats-Unis. Il réunit en moyenne chaque année 125.000 spectateurs. Il se tiendra cette année les week-ends du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril. L’année dernière, Lady Gaga, Green Day ou encore Post Malone y ont fait sensation.