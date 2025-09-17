Disney, Warner Bros. et Universal Pictures poursuivent une société chinoise d'intelligence artificielle

Disney, Warner Bros. Discovery et Universal Pictures ont entamé des poursuites judiciaires à l’encontre d’un service chinois d’intelligence artificielle qui propose à ses utilisateurs de générer des images protégées par les droits d’auteur.

Une nouvelle bataille acharnée est engagée. Les grands studios de cinéma américains Disney, Warner Bros. Discovery et Universal Pictures poursuivent en justice MiniMax. Comme le rapporte plusieurs médias américains, dans leur plainte déposée mardi devant un tribunal fédéral de Californie, ils accusent notamment l’entreprise chinoise (dont la valorisation s'élèverait à plus de 3,38 milliards d'euros selon Variety), d'avoir bâti son activité en violant la propriété intellectuelle des studios, de «pirater et de piller à grande échelle» les œuvres protégées par le droit d'auteur.

Le service d'IA de MiniMax, Hailuo AI, pouvant générer à la demande de ses utilisateurs des vidéos de personnages emblématiques vus dans les films et séries télévisées de Disney, Warner Bros. et Universal - notamment ceux de «Star Wars», «Les Minions», «Les Gardiens de la Galaxie» et «Superman» - les studios estiment qu’il a fallu pour cela que l’intelligence artificielle se nourrisse sans leur consentement de leurs données.

«MiniMax présente Hailuo AI comme un "studio hollywoodien de poche" – un surnom audacieux et autoproclamé, car MiniMax a bâti son activité sur la propriété intellectuelle volée à des studios hollywoodiens comme les plaignants.», indique la plainte.

Ce n'est «qu'une question de temps avant que Hailuo AI puisse générer des vidéos non autorisées et illicites» d'une durée «considérablement plus longue, voire équivalente à celle d'un film ou d'une émission de télévision», s’inquiètent les plaignants qui qualifient la prétendue violation de droits par MiniMax «de menace existentielle».

Une menace pour l'industrie et les artistes

Les studios réclament des dommages et intérêts non spécifiés, la restitution des bénéfices, et une interdiction pour MiniMax de continuer à exploiter leurs œuvres. «Le modèle économique de contrebande de MiniMax et son mépris de la loi américaine sur le droit d'auteur ne constituent pas seulement une attaque contre les plaignants et la communauté créative qui travaille dur pour donner vie à la magie des films, mais constituent également une menace plus large pour l'industrie cinématographique américaine, qui a créé des millions d'emplois et contribué à hauteur de plus de 260 milliards de dollars à l'économie du pays», peut-on aussi lire dans la plainte relayée par Variety.

«Nous soutenons l’innovation qui stimule la créativité humaine tout en protégeant les contributions d’innombrables créateurs et de l’ensemble du secteur créatif», déclarent Disney, Warner Bros. et Universal qui appellent à «une approche responsable de l’innovation en matière d’IA». «Le procès intenté aujourd’hui contre MiniMax démontre une fois de plus notre engagement commun à tenir responsables ceux qui violent les lois sur le droit d’auteur, où qu’ils soient basés.», ajoutent-ils.

Cette nouvelle affaire vient s’ajouter aux nombreuses procédures déjà lancées à l’encontre d’entreprises d'IA, ces dernières alimentant leurs technologies à partir de données récupérées sur Internet sans rémunérer leurs créateurs. Comme le souligne The Hollywood Reporter, auteurs, maisons de disques, agences de presse, artistes et studios craignent la perte de valeur de leur propriété intellectuelle, à terme la perte de leurs métiers.

C'est la première fois que de grandes entreprises américaines de divertissement ciblent une société d'IA chinoise pour violation du droit d'auteur. L’union fera-t-elle la force ? Warner Bros. Discovery s'était déjà joint en juin à Disney et Universal pour attaquer Midjourney, l’accusant également d’avoir entraîné son système d'IA en puisant dans leurs films et séries télévisées. Un plagiat selon eux inacceptable.