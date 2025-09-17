«Encore plus grand» : Dave Bautista assure que les fans ne seront pas déçus par le «Highlander» avec Henry Cavill

Dans un entretien avec le site américain Collider, Dave Bautista a partagé son enthousiasme à propos du reboot du film «Highlander» dont la mise en scène a été confiée à Chad Stahelski. Avec Henry Cavill dans le rôle de Connor MacLeod.

Il ne peut en rester qu’un. En pleine promotion du film «Afterburn», dont la sortie en France n’a toujours pas été fixée, Dave Bautista s’est laissé aller à quelques confessions sur le reboot de «Highlander» dans une interview avec le site américain Collider. Le comédien de 56 ans, qui reprendra le rôle de Kurgan – incarné par Clancy Brown dans la version originale de 1986 – explique avoir longtemps insisté auprès du réalisateur Chad Stahelski (John Wick) pour rejoindre le casting de ce film qui verra Henry Cavill dans la peau de Connor MacLeod.

«Cela faisait un moment que je voulais ce rôle. J’avais tweeté à propos de ma volonté d’incarner Kurgan dans un éventuel reboot il y a une dizaine d’années. (…) J’avais adoré la performance de Clancy Brown dans ce rôle. J’ai toujours voulu jouer ce personnage. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de magique en lui. C’est le grand méchant que j’ai adoré détester», a-t-il confié.

Une nouvelle version

Dave Bautista veut croire que le scénario possède tous les éléments pour ravir les fans du film de 1986, avec des nouveautés qui permettront de donner de la fraîcheur au récit. «J’ai été transporté par le scénario, sans dévoiler quoi que ce soit, c’est vraiment un excellent reboot. Nous rendons hommage à l’original, tout en proposant une version nouvelle, fraîche et excitante, avec la construction de tout un univers. C’est bien plus grand que le premier film. L’action n’a rien à envier à John Wick. (…) Je ne veux pas gâcher la surprise, mais les gens vont être déstabilisés quand ils vont découvrir l’échelle de l’histoire, qui est bien plus vaste que ce que vous pouvez imaginer. Et c’est assez nouveau pour ne pas vous donner l’impression de revoir la même chose. Même si vous avez vu le film de 1986, vous ne pouvez pas deviner ce que va se passer», a-t-il indiqué.

Selon Dave Bautista, le reboot d’«Highlander» va bâtir tout un univers autour de la mythologie de cette histoire centrée sur des immortels s'affrontant à travers les âges, jusqu'au dernier. «Ce sera différent, et cela donne de nouvelles directions, c’est juste plus grand. Je n’irais pas jusqu’à dire que ce sera mieux que l’original, parce que ce film a une place particulière dans mon cœur. Et c’est le cas pour beaucoup de monde. C’est juste plus vaste (...) et on a l’impression de découvrir une nouvelle version de l’histoire d’Highlander. C’est une version modernisée et à grande vitesse du récit», a-t-il confié.

Attendu en salles dans le courant de l’année 2027, le reboot d’«Highlander» pourra compter sur un casting de premier choix, avec les présences de Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang ou encore Marisa Abela. Une récente blessure d’Henry Cavill pendant son entraînement pour le rôle vient toutefois de ralentir la production, avec un tournage repoussé en 2026. C’est Michael Finch (American Assassin) qui signe le scénario.