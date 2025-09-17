«Il m'a appris ce qu'est le métier d'acteur» : star de «L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux», Scarlett Johansson rend hommage à Robert Redford

Scarlett Johansson rend hommage à Robert Redford qui l'avait mise en scène et avait joué à ses côtés dans «L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux».

L'expérience d'une vie. Scarlett Johansson s'est exprimée après avoir appris la mort de l'acteur et réalisateur Robert Redford ce mardi à l'âge de 89 ans. «Bob Redford m'a choisie pour jouer dans "L' Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux’ quand j'avais 11 ans, a commencé par expliquer l'actrice dans une déclaration transmise à EW. Chaque jour, avant chaque scène, il prenait le temps de s'asseoir avec moi et de me présenter tous les moments clés qui ont mené mon personnage jusqu'à ce point précis de l'histoire», se souvient-elle avec émotion.

«Malgré les contraintes du quotidien, j'avais toujours le sentiment qu'il donnait tout de son temps pour se consacrer à notre travail», s’attachant à créer «un environnement sur le plateau qui était calme et précieux ; un endroit où les acteurs pouvaient faire des découvertes», explique-t-elle, estimant que Robert Redford lui avait au cours de ce tournage appris l'essence du métier d'acteur.

«Patient, chaleureux et gentil»

«Bob m'a appris ce que pouvait être le métier d'acteur, et c'est sa générosité et sa patience qui m'ont inspirée à explorer les possibilités de ce métier. Cette même générosité et cet amour de l'art ont inspiré Bob à créer Sundance, un lieu où les cinéastes apprennent les uns des autres, s'inspirent mutuellement et découvrent leurs talents respectifs.»

Scarlett Johansson a ensuite conclu sa déclaration ainsi : «Bob, merci pour ta confiance, pour ta grâce et tes conseils. Tu as inspiré tant d'artistes, moi y compris, à aller plus loin, à rester présents, à repousser les limites de la création et à explorer davantage, et nous t'en serons éternellement reconnaissants.»

Film sorti en 1998 et basé sur le roman à succès de Nicholas Evans, «L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux» raconte l'histoire d'un talentueux dompteur de chevaux (Robert Redford) engagé par une mère (Kristin Scott Thomas) pour aider sa fille (Scarlett Johannsson), une jeune adolescente ayant subi un grave accident de cheval, à remonter en selle tout en soignant le cheval de cette dernière qui, lui aussi gravement blessé durant l’accident, est devenu farouche.

«L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux» est le premier long-métrage de Robert Redford dans lequel le réalisateur oscarisé en 1980 pour «Des Gens comme les Autres» est aussi acteur. De très nombreuses autres stars lui ont rendu hommage ce mardi.