«La Femme de ménage» : Sydney Sweeney terrifiée dans la bande-annonce de l'adaptation du best-seller de Freida McFadden

La première bande-annonce du thriller psychologique «La Femme de Ménage» de Paul Feig a été officiellement dévoilée ce mardi. Sydney Sweeney, qui y joue une employée de maison, semble terrifiée par sa patronne incarnée par Amanda Seyfried.

Un climat de mystère y plane de bout en bout. La bande-annonce du film «La Femme de Ménage», avec au casting Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar et Michele Morrone, a été dévoilée ce mardi.

Adapté du roman éponyme de Freida McFadden paru en 2022, «La femme de Ménage» suit Millie (Sydney Sweeney), une jeune femme qui se retrouve à travailler comme femme de ménage pour la riche famille Winchester. Soucieuse de retrouver sa place dans la société après un bref séjour en prison, elle travaille assidûment mais ne tarde pas à découvrir que derrière l’apparence parfaite de ses employeurs se cachent de sombres secrets. Millie «apprend bientôt que les secrets de la famille sont bien plus dangereux que les siens», selon le synopsis.

Dans la bande-annonce, alors que Nina (Amanda Seyfried) fait visiter à Millie sa somptueuse demeure, Millie donne le sentiment de ne pas savoir dans quoi elle s'engage. «Le travail consiste principalement à nettoyer, organiser et faire un peu de cuisine», lui détaille Nina. Tandis qu’Enzo (Brandon Sklenar), le mari de Nina indique ne pas être au courant de l’installation de Millie dans leur demeure, Nina insiste pour que Millie se sente comme chez elle. «Je veux que tu te sentes en sécurité ici», lui dit-elle tout en lui tendant une clé pour fermer sa chambre. La bande-annonce montre ensuite de courts extraits des événements (effrayants) qui vont se produire par la suite.

Sydney Sweeney avait exprimé son enthousiasme à l'idée de travailler sur l'adaptation cinématographique, en tant que fan des livres de Freida McFadden. «Je n'ai pas pu lâcher [«La Femme de ménage»]. J'ai fini par lire les trois (tomes ndlr) en une semaine». Pour People, Amanda Seyfried a déclaré que le film «capture tout ce que les fans ont aimé dans le livre : les secrets, la tension et les rebondissements.»

Le film sortira au cinéma le 24 décembre 2025.