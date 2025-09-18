Picasso : tout savoir sur le chef d'oeuvre retrouvé du célèbre peintre et dévoilé ce jeudi à Paris

Un tableau méconnu du célébrissime peintre Pablo Picasso a été dévoilé ce jeudi à l'Hôtel Drouot à Paris. Datant de 1943, cette toile dépeint une amante de l'artiste, Dora Maar. L'oeuvre sera mise aux enchères le 24 octobre prochain.

Une découverte exceptionnelle. Ce jeudi 18 septembre, un tableau de Pablo Picasso récemment retrouvé a été exposé pour la première fois à Paris. L'oeuvre est intitulée «Buste de femme au chapeau à fleurs».

Huit millions d'euros, «un prix de réserve qui peut s'envoler»

Le tableau a été conservé par la famille de son premier propriétaire depuis 1944. Il s'agit du grand-père de l'actuel ayant droit, grand collectionneur français, qui en a fait l'acquisition.

Il a été acheté plus d'un an après sa réalisation et serait actuellement évalué à huit millions d'euros. «Un prix de réserve qui peut s'envoler», annonce Christophe Lucien, commissaire-priseur chargé de la vente. Il sera proposé aux enchères le 24 octobre prochain.

Peinte le 11 juillet 1943, cette toile de 80 centimètres sur 60 centimètres particulièrement colorée a été réalisée à l'huile. Ce tableau, qui est un portrait de son amante Dora Maar, photographe et peintre française, est en effet élaboré sur fond clair.

Dans son style surréaliste, il présente celle avec qui il a partagé sa vie entre 1936 et 1943, munie d'un chapeau et parée de noir. Son visage, ses cheveux et son couvre-chef comportent des couleurs vives : vert, bleu, rouge.

Des employés de l'hôtel Drouot ajustent le tableau © REUTERS / Benoit Tessier

En 1943, le peintre a également réalisé des chefs d'oeuvre comme «Tête de taureau», «L'Aubade» ou encore «L'Homme au mouton». Pendant l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, il bénéficiait de la protection de son homologue artiste allemand Arno Breker, un de ses grands admirateurs.

Pablo Picasso a rencontré Dora Maar en 1936, par l'intermédiaire de Paul Eluard, au café des Deux Magots. La liaison entre les deux artistes a duré huit ans, jusqu'à l'année de réalisation de ce tableau : 1943. Malgré cette aventure, l'artiste espagnol n'a pas rompu pas son autre relation, avec Marie-Thérèse Walter, avec qui il a eu sa fille Maya.