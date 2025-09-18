Scream 7 : l'acteur Matthew Lillard qualifie le futur volet de «fantastique»

De retour dans «Scream 7», l’acteur Matthew Lillard est dithyrambique à propos du nouveau volet et assure que le long métrage ne sera pas le film de trop de la franchise.

Une bonne nouvelle. L'acteur Matthew Lillard, qui opère son grand retour dans «Scream 7» après avoir campé le tueur Stuart Macher dans le tout premier volet en 1997, a donné des nouvelles enthousiastes de la suite de la saga. Attendu dans les salles début 2026, le septième opus a tout pour plaire selon l’acteur, qui n’a pas boudé son plaisir de jouer à nouveau dans la franchise.

«Je suis ravi d'être de retour», a déclaré le comédien de 55 ans, à l’occasion du Silver Scream Con qui s’est récemment tenu à Worcester, dans le Massachusetts, avant de faire l'éloge du septième volet. «Le film est fantastique, et j'ai vraiment hâte que les gens le voient», a-t-il poursuivi. Et d’ironiser : «Il ne va pas ruiner la franchise, c'est la bonne nouvelle !»

Matthew Lillard espérait revenir dans la saga depuis 20 ans

L’acteur est également revenu plus en détails sur son retour dans la franchise, lui qui a campé l’un des tueurs derrière le masque dans le premier opus. Il s’est souvenu de l’appel de Kevin Williamson, scénariste du premier «Scream», sorti en 1996, qui sera cette fois à la réalisation de ce nouvel opus.

«J'ai pris l'appel et nous avons discuté un peu. Il m'a demandé : «Serais-tu intéressé pour revenir ? Et je me suis littéralement dit : "J'attends cet appel depuis environ 20 ans"», a-t-il raconté, cité la magazine People. Et d’ajouter : «J'étais tellement excité. Je sais exactement où j'étais, je sais exactement à quelle heure de la journée c'était. Je sais ce que je portais. (…). C'est tellement bizarre, c'est comme ces moments qui restent gravés dans votre mémoire.»

Pour rappel, Matthew Lillard n’est pas le seul à rempiler dans ce septième volet. Neve Campbell reprendra en effet son rôle de Sidney Prescott. Courteney Cox sera aussi de la partie toujours dans le costume de Gale Weathers. Nouveau visage de la franchise, l’actrice Isabel May a rejoint le casting et devrait camper la fille de Sidney Prescott dans ce septième volet. Un nouvel opus qui devrait selon son réalisateur se concentrer sur «le suspense et la peur, plus que sur le gore», avait-il confié en août dans le livre «Your Favorite Scary Movie : How the Scream Films Rewrote the Rules of Horror», d'Ashley Cullins.

Le film dont le tournage s’est achevé en mars dernier, après plusieurs reports de production, est attendu en salles le 25 février 2026. Depuis sa création, la très lucrative franchise Scream a rapporté 908 millions de dollars au box-office mondial.