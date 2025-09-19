«Je suis davantage tourné vers l’art aujourd’hui» : Lewis Hamilton révèle pourquoi il a vendu sa collection de voitures à 15 millions d'euros

Alors qu’il s’apprête à participer au Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou ce week-end, Lewis Hamilton a révélé avoir vendu sa collection automobile, estimée à 15 millions d’euros.

Un pilote sans voiture. Septuple champion de F1, le Britannique Lewis Hamilton a annoncé avoir vendu l’intégralité de ses véhicules, pour un total de 15 millions d’euros.

«Je n’ai plus de voiture… Je me suis débarrassé de toutes mes voitures. Je suis davantage tourné vers l’art aujourd’hui», a ainsi expliqué le Britannique de 40 ans, selon des propos rapportés par le Daily Mail ce jeudi, en marge du Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui aura lieu ce week-end à Bakou.

Estimée à près de 15 millions d’euros, cette impressionnante collection serait composée d’une McLaren F1 extrêmement rare, de deux LaFerrari en édition limitée et d’une hypercar Mercedes-AMG.

«Si je devais m’acheter une voiture, ce serait la Ferrari F40. Mais c’est une belle œuvre d’art», a néanmoins avoué le pilote.

Un nouveau mode de vie

Depuis plusieurs années, Lewis Hamilton a drastiquement modifié sa façon de consommer au quotidien, notamment en raison de son impact personnel sur l’environnement : «En tant que pilotes de Formule 1, notre empreinte carbone est certainement plus élevée que celle du citoyen lambda, mais cela ne veut pas dire que nous devrions avoir peur de parler des choses qui peuvent avoir un impact positif», avait-il notamment expliqué dans une interview réalisée en 2020. «Je prends toujours en compte l’influence que je peux avoir», avait-il ajouté.

En parallèle, le pilote de Ferrari a également vendu son jet privé, il y a six ans, et s’est tourné vers le végétalisme.