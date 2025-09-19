Journées européennes du Patrimoine 2025 : voici 5 lieux à visiter dans Paris

Rendez-vous culturel incontournable de la rentrée, les Journées européennes du Patrimoine reviennent ce week-end pour une 42e édition. A cette occasion, de nombreux monuments ouvriront leurs portes aux visiteurs partout en France. À Paris, voici 5 visites et activités à ne pas manquer.

gravir les tours de Notre-Dame

© Jean-Pierre Delagarde / Centre des monuments nationaux

Six ans après l’incendie, les tours de Notre-Dame rouvrent enfin leurs portes avec un tout nouveau parcours imaginé par le Centre des monuments nationaux. Ce samedi 20 septembre, les plus téméraires pourront donc gravir de nouveau les 424 marches, dont une partie - 178 marches - grâce à un impressionnant escalier à double révolution en chêne massif, permettant d’accéder à une vue panoramique à 360 degrés de Paris, perché à plus de 70 mètres de hauteur, entre ciel et pierre.

déambuler dans le Palais de l’Élysée

© Présidence de la République

Habituellement fermé au public, l’Hôtel d’Évreux, plus connu comme le Palais de l’Élysée, sera lui aussi accessible. Dans le cadre de cet événement, qui met cette année à l’honneur le «patrimoine architectural», le public aura ainsi l’opportunité de découvrir le bureau du président de la République, la majestueuse salle des fêtes, où se tiennent les réceptions et les dîners d’État, ainsi que la cour d’honneur et le parc. La visite sera enrichie de plusieurs expositions et d’une expérience immersive permettant de revivre les temps forts du défilé du 14-Juillet.

monter à bord d'une rame de l’orient-express

© Orient-Express

Pour la première fois depuis 2022, la mythique rame Pullman Orient-Express, la plus luxueuse de toutes, entrera en gare. Construite dans les années 1920 et composée de sept voitures d’époque, dont quatre classées au titre des Monuments historiques, elle sera présentée en gare d’Austerlitz (13e), à la voie 20. Pour l’occasion, ces wagons au style art déco se dévoileront de jour, comme de nuit. Une visite nocturne est en effet prévue pour se plonger dans l’atmosphère envoûtante des grands voyages de l’époque.

voyager sur le réseau de la RATP

© RATP

De son côté, la RATP proposera un large choix d’animations pour petits et grands. Au programme : balades en bus anciens au départ de la Maison de la RATP, jeu de piste sur la ligne 1, à l’occasion de ses 125 ans, simulateur de conduite de tramway, séances photo avec l’incontournable mascotte Serge le Lapin ou encore visite d'une rame iconique Sprague, ce modèle historique ayant circulé pendant près de 80 ans sur le réseau. Sans oublier l'ouverture exceptionnelle des Ateliers de Championnet, qui rassemblent près de 250 métiers, et celle du centre de formation des conducteurs de métro. Une belle opportunité de susciter des vocations.

percer des secrets à la Cinémathèque française

©Cinémathèque française

Enfin, n’hésitez pas à pousser les portes de la Cinémathèque française. Cette année encore, la maison du cinéma vous plonge dans l’histoire du 7e art et l'univers fantastique de Georges Méliès, inventeur des trucages et des premiers effets spéciaux. Entre amis ou en famille, découvrez les secrets de fabrication des monstres, vampires, stars vieillies ou rajeunies. Puis, enfilez votre casquette d’enquêteur et tentez de percer le secret du mystérieux Sélénite en collectant le plus d’indices possibles au sein du musée.