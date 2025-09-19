Justin Bieber : le chanteur devrait percevoir un cachet record pour sa venue au festival de Coachella

Tête d’affiche du prochain Coachella, Justin Bieber serait désormais l'artiste le mieux payé de l'histoire du festival californien.

Il sera la tête d’affiche du prestigieux festival Coachella en 2026. Justin Bieber, 31 ans, devrait pour cela percevoir un cachet record, croit savoir le magazine Rolling Stone. Des sources se disant bien informées sur le sujet ont confié à la publication que la star allait percevoir plus de 10 millions de dollars (8,5 millions d'euros) pour sa venue.

Bien que Coachella ne communique jamais sur les montants versés aux artistes, certaines sommes auraient été dévoilées au fil des années par divers médias. Ainsi, selon le magazine, le contrat de Justin Bieber (qui comporte des prestations sur deux week-ends comme de tradition pour l'événement) ferait de lui l'artiste le mieux payé de l'histoire devant Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West ou encore The Weeknd.

Contrairement aux us et coutumes, les tractations auraient eu lieu directement entre Justin Bieber et Goldenvoice, le promoteur du festival, au lieu de laisser la transaction aux mains des agents. «C'est une initiative révolutionnaire pour une tête d'affiche», a déclaré une source proche du chanteur au magazine Rolling Stone. «Entre sa tête d'affiche à Coachella et le succès de "Swag" (deux albums du nom sortis par surprise ces dernières semaines), il est clair que c'est le début d'une nouvelle ère passionnante pour Justin, une ère où il est pleinement aux commandes.», a-t-elle ajouté.

«Sa prestation à Coachella en 2026 ne sera pas seulement une tête d'affiche, mais un spectacle unique offert par une icône pop unique en son genre», promettent de leur côté ses proches. Elle marquera en tous les cas la première performance de Justin Bieber aux États-Unis depuis l'annulation de sa tournée Justice World Tour en 2022 pour raisons de santé. Le chanteur souffrait alors du syndrome de Ramsay Hunt. Ces derniers mois ses fans s’inquiétaient pour sa santé mentale, l’artiste s’épanchant régulièrement sur les réseaux pour faire part de son mal-être.

En plus des ventes réalisées par ses deux récents opus «Swag» et «Swag II», le cachet de Coachella permettra au chanteur de renflouer un peu ses caisses. TMZ avait en effet rapporté en juillet que l'interprète de «Baby» avait dû régler son différend financier avec son ancien manager Scooter Braun en lui réglant plus de 30 millions de dollars (25,5 millions d'euros).