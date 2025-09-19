Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence en couple dans le prochain film de Martin Scorsese

Martin Scorsese planche sur une adaptation du roman «What Happens at Night» («Ce qui arrive la Nuit»), avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence au casting.

Un duo d’exception. Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence seront les têtes d’affiche du prochain film de Martin Scorsese a appris Deadline. StudioCanal avait acquis les droits du roman à succès de Peter Cameron «What Happens at Night» («Ce qui arrive la Nuit») en 2023 et Apple serait en pourparlers pour produire le film.

Martin Scorsese devrait également en assurer la production et Patrick Marber (nommé aux Oscars pour «Notes on a Scandal») adapter le scénario. Le livre de Peter Cameron - dont le livre «Là-Bas» a été adapté en film par James Ivory en 2009 («The City of Your Final destination») - suit un couple d’Américains qui entreprend un long voyage à travers des paysages de neige et de brume pour adopter un enfant dans une ville froide d’Europe.

«C'est un voyage difficile qui laisse l'épouse, atteinte d'un cancer, désespérément faible, et son mari craint que sa maladie empêche l'orphelinat de leur confier l’enfant», explique le synopsis du livre. «À leur arrivée, le couple s'installe au Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, un établissement sombre et étrangement désert, où le bar est toujours ouvert et le hall peuplé d'une brochette de personnages énigmatiques, allant d'une ex-chanteuse flamboyante à un businessman débauché, en passant par un curieux guérisseur et un barman stoïque. Dans ce lieu déconcertant cerné par le froid, les apparences sont souvent trompeuses, et plus le couple lutte pour adopter l’enfant tant désiré, plus leur mariage – tout comme leurs certitudes – semblent vaciller».

Alors que Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio ont déjà tourné ensemble six longs métrages en deux décennies, ce nouveau film marquera la première collaboration du réalisateur avec Jennifer Lawrence dont il a toutefois récemment produit le film «Die My Love» (prochainement en salles), réalisé par Lynne Ramsay.

Il s’agira en revanche de retrouvailles pour Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence puisqu’ils avaient déjà partagé l’affiche de l'excellente comédie dramatique apocalyptique «Don't Look Up» d'Adam McKay en 2021.