Madonna : ce que l'on sait sur son nouvel album attendu pour 2026

Sept ans après «Madame X», Madonna sortira en 2026 un nouvel album aux sonorités dance, a-t-elle annoncé ce jeudi. Un disque réalisé avec le DJ Stuart Price, compositeur de son tube «Hung Up».

La reine de la pop ne veut pas lâcher sa couronne. Alors qu’elle a dévoilé en juillet dernier un disque de remixes, Veronica Electronica, Madonna a annoncé, ce jeudi 18 septembre, la sortie d’un album de compositions inédites pour 2026. «Retour à la musique, retour à la piste de danse, retour là où tout a commencé !», a écrit la star de 67 ans sur son compte Instagram.

Ce nouvel opus très attendu par toute sa communauté de fans, sera produit par le DJ Stuart Price. C’est avec lui que celle qui reste l’artiste musicale la plus vendue de l’histoire a composé «Confessions on a dance floor» il y a vingt ans, et dont sont issus les tubes «Hung Up» et «Sorry». Madonna l’assure, ce retour en studio d’enregistrement signera ses retrouvailles avec les sonorités dance qui ont contribué à sa reconnaissance planétaire.

La star retrouve son label historique

Ce projet marque également le retour de l’interprète chez Warner, le label de ses débuts avec lequel elle avait signé en 1982, avant de le quitter pour Live Nation en 2007. «De jeune artiste fauchée à New York à la signature d’un contrat qui, à l’époque, ne portait que sur trois singles, j’ai su que ma vie ne serait plus jamais la même, et c’est bien ce qui s’est passé (…). Je suis heureuse de renouer ces liens et j'attends avec impatience l'avenir : faire de la musique, surprendre, tout en provoquant peut-être quelques débats nécessaires», a-t-elle précisé dans un communiqué.

De son côté, Tom Corson et Aaron Bay-Schuck, coprésidents de Warner Records, n’ont pas caché leur joie de travailler de nouveau avec l’icône de la pop sur cette suite de «Confessions». «Nous sommes honorés d'accueillir Madonna de retour chez Warner. Madonna n'est pas seulement une artiste, c'est un modèle, une briseuse de règles, une force culturelle absolue», ont-ils déclaré.

Pour l’heure, Madonna n’a pas divulgué la date précise de sortie, ni le titre officiel de l’album qui fera suite à «Madame X» dévoilé en 2019 et qui n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté.