Un château mondialement connu élu «Monument préféré des Français»

En concurrence avec 13 autres édifices, le château de Chantilly, dans l’Oise, a été élu «Monument préféré des Français» ce mercredi. Il succède au Circuit des 24 heures du Mans.

Bâti il y a plus de 650 ans, le château de Chantilly (Oise) est le lauréat du «Monument préféré des Français». Il représentait la région Hauts-de-France.

Sur le même principe que le «Village préféré des Français», le «Monument préféré des Français» devait élire un grand gagnant parmi 14 édifices, représentant chacun une région métropolitaine et l’Outre-mer.

Visité par près de 500.000 personnes chaque année, le château de Chantilly a ainsi devancé le phare de Cordouan (Nouvelle-Aquitaine) et les remparts de Guérande (Pays de la Loire).

Une histoire qui a traversé les siècles

Construit en 1358, le château de Chantilly a été érigé à la demande de Pierre d’Orgemont, chancelier du roi Charles V, avant d’être partiellement détruit lors de la Révolution.

Ce n’est qu’au XIXe siècle que la bâtisse a finalement retrouvé sa noblesse, notamment grâce à Henri d’Orléans, duc d’Aumale et fils de Louis-Philippe, dernier roi des Français.

En 1886, il l’a légué à l’Institut de France, à condition qu’un musée soit ouvert au public. Labellisé Musée de France, le musée Condé a ainsi ouvert ses portes, rassemblant notamment la deuxième collection de peintures anciennes en France, après celle du musée du Louvre et la collection de livres d’Henri d’Orléans, plus grand bibliophile de son époque.

Le château de Chantilly succède ainsi à la citadelle de Belfort, la place Stanislas de Nancy, la Gare maritime de Cherbourg, le château de Sedan et enfin, le Circuit des 24 heures du Mans, élu en 2024.