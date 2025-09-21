«Je tenterai de vous tirer dessus à plusieurs reprises» : menacé de mort, le chanteur Morrissey annule des concerts

Quelques jours après qu’une menace de mort proférée avant son concert à Ottawa a été prise au sérieux par les autorités, le chanteur britannique Morrissey a annulé des concerts prévus aux Etats-Unis.

En raison d’une «menace crédible sur sa vie», comme il a été indiqué cette semaine sur la page Facebook officielle de l'artiste britannique, Morrissey a annulé deux de ses concerts prévus aux États-Unis. Ces annulations surviennent après que le chanteur a reçu des menaces de mort avant un concert à Ottawa, au Canada.

«Ces derniers jours, une menace crédible pesait sur la vie de Morrissey. Par mesure de précaution pour la sécurité de l'artiste et du public, le concert de ce soir à Foxwoods a été annulé. Nous vous remercions de votre compréhension», pouvait-on lire dans un premier message. Un second indiquait que deux concerts avaient été annulés en raison «d'événements récents et par mesure de précaution pour la sécurité de l'artiste et du groupe».

La BBC rapporte qu’un homme de 26 ans a été libéré sous caution après avoir prétendument proféré une menace de mort contre le chanteur avant sa prestation lors d'un festival de musique la semaine dernière. L'homme aurait proféré ses menaces contre Morrissey sur Bluesky le 4 septembre, a rapporté le Ottawa Citizen, citant des documents judiciaires.

Morrissey cancels two U.S. performances days after alleged Ottawa death threat https://t.co/rluTec8YSspic.twitter.com/knbhDxU3Qj — Ottawa Citizen (@OttawaCitizen) September 19, 2025

Selon le média, un message publié sur le réseau social déclarait : «Steven Patrick Morrissey, lorsque vous vous produirez à la Place TD ici à Ottawa la semaine prochaine, le soir du 12 septembre 2025 vers 21h, je serai présent sur place dans le public et je tenterai de vous tirer dessus à plusieurs reprises et de vous tuer avec une très grosse arme que je possède illégalement». Le spectacle à Ottawa s’est néanmoins déroulé comme prévu, mais le chanteur de 66 ans a ensuite annulé deux spectacles dans le Massachusetts et le Connecticut.

«Ces derniers jours, il y a eu une menace crédible sur la vie de Morrissey», a déclaré un communiqué de la salle de Boston sur Instagram. «Par mesure de précaution pour la sécurité de l'artiste et du groupe, le concert de demain au MGM Music Hall de Fenway a été annulé.»

Connu pour son franc-parler sur des questions telles que le bien-être animal et la politique, le chanteur britannique est en tournée mondiale et doit désormais se produire à Philadelphie, en Pennsylvanie, mardi puis dans plusieurs villes des États-Unis avant de se rendre au Mexique le 31 octobre.

Comme l’indique par ailleurs le Guardian, Morrissey a annoncé ce mois-ci qu’il n’avait «pas d’autre choix» que de mettre en vente l’intégralité de ses intérêts commerciaux de son ancien groupe The Smiths. L'accord, annoncé sur son site web, Morrissey Solo, dans un article intitulé «Une âme à vendre», inclurait le nom et l'image du groupe ainsi que sa part des droits de merchandising, des compositions lyriques et musicales, des enregistrements ou encore des droits contractuels d'édition.